В Мурманской областной детской клинической больнице открыли часовню

Теперь освященный духовный уголок работает для юных пациентов, их родителей и сотрудников медучреждения.

Место, где можно не только помолиться, но и найти покой. Часовни при медучреждениях обретают куда более важный смысл. В Мурманской областной детской больнице такое место открыли впервые.

Екатерина Сулима, главный врач Мурманской областной детской клинической больницы: «Часовня нам нужна. Это поддержка, это помощь, это возможность пообщаться, пригласить батюшку к ребёнку, к его родителям. Бывают ситуации сложные, экстренные, когда такая помощь даже важнее, чем медицинская».

При создании часовни в медучреждении опирались на то, что большинство её посетителей будут дети, поэтому подобранные образы понятны каждому. На потолке зашедших встречает небесная гладь. Помещение, выделенное для часовни, совсем небольшое, но зайдя внутрь него, появляется понимание, что каждый человек здесь найдёт для себя место.

Олег Красников, благочинный часовен и храмов системы здравоохранения Мурманской области: «В период создания часовни, как только мы иконы развесили, пространство расширилось. Когда мы её создавали, то мы думали, что места очень мало, но получилось, что как только иконы заняли свои места, она просто изменилась и увеличилась».

Часовня в честь Рождества Христова теперь освящена и принимает маленьких пациентов, их родителей и медицинский персонал. Для посещения она открыта каждый день. Также три раза в неделю и в церковные праздники здесь будут совершать службы.