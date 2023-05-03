В Мурманской областной детской клинической больнице прошёл День борьбы с бронхиальной астмой

Прежде чем поставить диагноз, ребёнка полностью обследуют. Он проходит лабораторную и рентгенологическую диагностику. Это делается, чтобы исключить другие заболевания. Затем каждому подбирают индивидуальную терапию. К слову, новомодные вейпы, которые так популярны у молодёжи, выступают раздражающим фактором и повышают риск заболеваемости бронхиальной астмой.

Ежегодно 3 мая, благодаря Министерству здравоохранения РФ, врачи рассказывают об этом страшном заболевании в профилактических целях. Бронхиальная астма – это хроническое заболевание, в основе которого механизм аллергического воспаления и отёка слизистой верхних дыхательных путей. С каждым годом фиксируется прирост заболеваний бронхиальной астмы у детей, не исключение и наш регион.

Анна Беляева, врач педиатр Мурманской областной детской клинической больницы: «К сожалению, надо признать, что это наследственное детомизированное заболевание. Если есть в семье люди с таким заболеванием, то вероятность развития у ребёнка его очень высока. Второе – это экологическая ситуация, которая с каждым годом не становится лучше. Ну, и факт курения, в том числе».

Прежде чем поставить диагноз, ребёнка полностью обследуют. Он проходит лабораторную и рентгенологическую диагностику. Это делается, чтобы исключить другие заболевания. Затем каждому подбирают индивидуальную терапию. К слову, новомодные вейпы, которые так популярны у молодёжи, выступают раздражающим фактором и повышают риск заболеваемости бронхиальной астмой.

Анна Беляева, врач педиатр Мурманской областной детской клинической больницы: «Курение электронными сигаретами, курение вейпов и кальянов является очень провоцирующим фактором. Для развития заболевания и во-вторых, для ухудшения состояния ребёнка и взрослого с данной патологией».

Врачи предупреждают, чтобы не заболеть легочным заболеванием, нужно вакцинироваться и соблюдать меры личной гигиены.