В Мурманской областной Думе депутаты обсудили итоги благоустройства дорожных объектов за 2025 год

На заседании профильного комитета обсудили действующие проекты и провели анализ планов будущей работы.

В Мурманске в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и губернаторского плана «На Севере — жить!» проводят ремонт автомобильных дорог и тротуаров. По данным на октябрь 2025 года запланировано обновить 10 участков.

Артур Попов, председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Мурманской областной Думы: «Как показывает анализ текущей ситуации, качество выполненных работ достаточно далеко от идеала».

В областном центре ещё продолжают ремонтировать дорожное покрытие на шести участках. А на 4 объектах работы уже завершены: на улице Капитана Орликовой, Верхне-Ростинском шоссе, улицах Прибрежная и Героев Рыбачьего.

Артур Попов, председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Мурманской областной Думы: «Наша главная задача – обеспечить жителей, чтобы у них была транспортная инфраструктура качественная и безопасная. Для выполнения этой задачи необходимо кардинально повысить требовательность к работе подрядчиков и к результатом их работы».

Сейчас ремонты по благоустройству тротуаров ведут на улицах Гаджиева и Челюскинцев. Их планируется завершить уже в конце октября.