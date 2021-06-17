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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.06.21 19:30

В Мурманской областной Думе началось очередное заседание, которое пройдёт в два дня

На повестку первого дня были вынесены вопросы, касающиеся жизни и развития региона. Также парламентарии обсуждали итоги проделанной за год работы.

Первой и одной из главных тем на заседании областной Думы стала реализация бюджета в 2020 году. Этот анализ необходим для того, чтобы правильно расходовать нынешний и рассчитывать будущий бюджеты региона. По словам председателя областной Думы Сергея Дубового, все социальные обязательства перед северянами в прошедшем году были исполнены, при этом бюджет удалось реализовать с профицитом.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Это говорит о том, что нормальное планирование было бюджетной политики. И, несмотря на то, что в 2020 году вопросы пандемии коснулись бюджетного процесса, финансирование населения, поддержка наших предпринимателей, здравоохранения осуществлялось. Я считаю, что бюджет за 2020 год выполнен успешно».

Парламентарии выслушали сегодня и отчёт о результатах независимой оценки качества оказаний услуг в сферах культуры, здравоохранения, образования и социального обслуживания. Такое исследование среди населения, проводится в регионе уже в третий раз и даёт оценку работы профильных министерств.

Ещё одним важным вопросом, который рассматривался на заседании, стало опекунство над совершеннолетними северянами. Социальные выплаты теперь смогут получать граждане, которые были вынуждены оставить работу, чтобы самостоятельно ухаживать за тяжелобольными родственниками дома.

Надежда Максимова, председатель комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы: «Эта категория людей как раз подойдёт в рамки этого закона, которые оставили работу, чтобы ухаживать за своим близким. 17 тысяч рублей ежемесячно, закон будет принят, они будут получать. Хороший закон».

Это заседание парламентарии проводят в два дня. Уже завтра оно состоится вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. На нём глава региона отчитается перед депутатами о проделанной работе за прошедший год.

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