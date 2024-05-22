В Мурманской областной Думе наградили победителей и призёров регионального историко-литературно-краеведческого конкурса «Храмы России»

Напомним, в этом году конкурс был посвящён 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье.

Лиричная музыка и звонкие песни - не самая обычная обстановка для Мурманской областной Думы. Так чествовали призёров и победителей регионального историко-литературно-краеведческого конкурса «Храмы России».

Андрей Амелин, настоятель Храма Спаса-На-Водах: «В храмах сосредотачивается душа нашего народа. Вера в людях неискоренима, человек даже интуитивно часто тянется к храму божиему, потому что там, действительно намоленность, сосредоточенность благодати божией. Но самое главное, конечно же, почему человек тянется? Потому что по слову Апостола Павла, мы – люди должны сделать свои тела, в которых пребывает наша душа, храмами духа святого».

Напомним, этот конкурс был приостановлен более 14 лет назад, и только в 2022 году его возродили вновь.

Михаил Белошеев, председатель жюри конкурса «Храмы России», депутат Мурманской областной Думы: «В Мурманской области очень много традиций и одна из них - это особое отношение к нашей местной литературе, к нашим замечательным писателям. И вот 32 года назад писательская организация во главе с Виталием Семеновичем Масловым организовала историко-литературный конкурс, который назвали «Храмы России».

Конкурс «Храмы России» проводится с целью духовно-нравственного воспитания школьников, популяризации русской литературы, искусства и краеведения. Так Виталий Выручаев начал путешествовать по региону и узнавать много нового про свой родной край.

Виталий Выручаев, участник конкурса «Храмы России», г. Оленегорск: «Моя работа заключается в исследовании книг Михаила Григорьевича Орешеты. По его книгам я составил свою работу, а также побывал на местах, о которых он писал. Это была героическая оборона полуостровов Средний и Рыбачий. Там побывал два раза, восхитился его книгами и захотел побывать в этих местах. Сразу понимается, почему Михаил Григорьевич решил написать об этих необычайных местах».

По книгам Михаила Орешеты была выполнена не одна работа. По следам известного краеведа решила пройти и Софья Моринга из Мурманска. Девушке повезло учиться вместе с внуком Орешеты.

Софья Моринга, участница конкурса «Храмы России», г. Мурманск: «Узнав о деятельности его деда я удивилась, с каким интересным человеком я училась на самом деле. А также мой прадед Лазарев Николай воевал во время Великой Отечественной войны на Севере, он погиб в первые месяцы войны на реке Западная Лица и похоронен в Долине Славы».

Несмотря на то, что конкурс «Храмы России» направлен на развитие интереса к духовному наследию России, красной нитью в проекте тянется память о самых кровопролитных войнах Отечества. Одну их таких тем выбрала и Виолетта Большакова из 4-й апатитской школы.

Виолета Большакова, участница конкурса «Храмы России»: «Я писала проект про ученика нашей школы Сергея Иванова. Я выбрала этот проект, потому что, во-первых, я кадет, мне очень нравится это направление. И мне нравится рассказывать и писать что-то про войну. У нас в школе есть музей прекрасный, в котором целый уголок ему посвящён. К нам постоянно на мероприятия ходит его мама, у нас в музее лежат его награды, его фотографии и у нас посвящена ему «Парта Героя». Поэтому я решила написать про него проект».

Всех победителей и призёров конкурса поздравил председатель областной Думы Сергей Дубовой.

Сергей Дубовой, спикер Мурманской областной Думы: «Важно, что в этом году мы конкурс проводим в преддверии 24 мая - Дня славянской письменности. Это очень здорово, что в преддверии этого великого праздника, кто любит русский язык, литературу, мы сегодня подводим итоги конкурса «Храмы России».

Итоги конкурса обычно подводят в канун Деня славянской письменности, который отмечают 24 мая. В этом году проект приурочили и к 80-летию освобождения советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиков.