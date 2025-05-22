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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.05.25 19:30

В Мурманской областной Думе наградили победителей и призёров регионального историко-литературно-краеведческого конкурса «Храмы России»

Таким трогательным и патриотичным выступлением творческий коллектив поприветствовал участников историко-литературно-краеведческого конкурса «Храмы России» в стенах Мурманской областной Думы.

В этом году испытание было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Свои проекты представили 60 ребят из муниципалитетов региона, 36 из них стали победителями и призёрами.

Награды им вручил председатель областной думы Сергей Дубовой.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Само название историко-литературно-краеведческого конкурса, который охватывает все стороны жизни Мурманской области, и крайне важно, чтобы ребята знали историю нашего края, его особенности, краеведение, историю Великой Отечественной войны, жизнь Мурманской области. Это крайне полезно, а мы стремимся, чтобы больше ребят вовлекалось в это дело».

Конкурс был создан 33 года назад по инициативе мурманского писателя Виталия Семеновича Маслова и за это время для многих стал началом пути в исследовании родной культуры.

В этом году среди тем творческого состязания: «Северная быль» по произведениям Виталия Семеновича Маслова, «Героическая оборона Рыбачьего» Михаила Григорьевича Орешеты, «Храмы Кольского Заполярья».

Андрей Амелин, настоятель храма Спаса-На-Водах: «Помним о том, что мы тоже есть храмы. Храмы Божьи. Помним о том, что мы сеем здесь. В том числе ваши прекрасные работы, ваши сочинения, всё самое доброе, что вы делаете, что вы сеете здесь…в ваши сердца, ваши души и окружающих».

Для победителей и призёров в сентябре 2025 года Министерством образования и науки будет организована тематическая смена в центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» и экскурсионно-просветительская программа «Памятные места Кольского края».

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