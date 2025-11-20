В Мурманской областной Думе обсуждали вопросы финансирования сфер культуры, спорта и туризма в 2026 году

На развитие этих социально значимых сфер направят более 5 млрд рублей.

В Мурманской областной Думе состоялось заседание по утверждению бюджета на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. На повестке дня у парламентариев три социально значимых сферы – культурная, спортивная и туристическая.

Марта Говор, министр туризма и предпринимательства Мурманской области: «Наша задача, в принципе, легла в основу нашего бюджета. Это сделать наш регион, Мурманскую область, сферой круглогодичного туризма. Мы уходим от сезонности и начинаем предлагать, в том числе, полярный день. Безусловно, те мероприятия, которые мы заложили в бюджет, они будут направлены не только на увеличение комфорта путешественников, которые к нам приезжают, но и на поддержку наших предпринимателей, которые работают в индустрии гостеприимства».

В следующем году правительство Мурманской области совместно с местными туроператорами запустит бесплатные экскурсии для отдельных категорий жителей региона. Проектом закона об областном бюджете на 2026 год так же предусмотрена модернизация туристической инфраструктуры, объектов размещения, благоустройство популярных точек наблюдения за северным сиянием, внедрение единой системы туристической навигации.

Марта Говор, министр туризма и предпринимательства Мурманской области: «В фокусе нашего внимания остаётся и уровень сервиса, который наши предприниматели оказывают нашим гостям. Это и аттестация гидов и гидов-переводчиков и, в принципе, контроль за местами размещения, который оказывает наш орган власти. Мы надеемся, что те мероприятия, которые мы заложили, создадут экосистему для улучшения туристического потенциала региона».

На развитие культуры Мурманской области в 2026 году предусмотрено 2,3 млрд рублей.

Из областного бюджета на реставрацию мемориала «Защитникам Советского Заполярья» выделят более 320 млн рублей, около 36 млн рублей - на создание трёх модельных библиотек в Североморске, Мурманске и Оленьей Губе. Также продолжат поддерживать театры, музеи, библиотеки и создание новых возможностей для творчества и отдыха северян.

Ольга Анисимова, заместитель министра культуры Мурманской области: «В 2026 году у нас будут и новые направления. В рамках национального проекта «Семья» планируется создание семи новых детских культурно-просветительских центров. Так же в предстоящем году будут создано три модельные библиотеки, будут проведены капитальные ремонты в учреждениях культуры».

На развитие физкультуры и спорта, социальную поддержку северян в 2026 году будет выделено 2,7 млрд рублей. Так 5 тысяч северян смогут посещать бассейны бесплатно - на эти цели из бюджета выделено 16 млн рублей. 52 млн рублей направят на стимулирующие выплаты тренерам и спортсменам Заполярья, показавшим достойные результаты на соревнованиях. Продолжится развитие массового спорта, поддержка команд и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.