В Мурманской областной Думе открыли выставку картин

Работы принадлежат заслуженному художнику России Виталию Бубенцову. Виталий Бубенцов – один из ведущих художников нашего края, заслуженный художник России. Он продолжает радовать поклонников своим творчеством. В этот раз свою персональную выставку он представил в стенах Мурманской областной Думы.

Виталий Бубенцов, заслуженный художник России: «Здесь разные точки нашего севера. Есть работы, которые на берегу Баренцева моря сделаны, на Терском берегу, в Хибинах сделаны работы. Как я говорю: художественная летопись нашего края, а я стараюсь передать её».

Парламентарии сами стали инициаторами экспозиции, так как среди депутатов немало поклонников творчества Бубенцова, который немало поездил по области. На картинах автора каждый увидит что-то родное - будь то городские пейзажи или природа крайнего севера.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Я это воспринимаю с радостью. И увидеть нашу природу, хотя она различной поры года показана на этих картинах. Конечно, это здорово, когда так можно воочию увидеть творчество нашего уважаемого художника».

Работы художника всегда отображают не просто реальную красоту нашего севера. Через них можно будто почувствовать настроение.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «Он отличается своими работами, огромной любовью к нашему Кольскому северу. В его работах мы видим пейзажи Кольской земли, наши северные города. Особо ему удаётся хорошая галерея мурманчан – жителей Мурманской области, которые внесли вклад в экономическое и культурное развитие области».

Участие в открытии выставки приняли не только депутаты. Посмотреть на работы автора пришли почётные граждане Мурманска и студенты самого художника.

Виталию Бубенцову вручили памятный знак «100 лет городу-герою Мурманску», а также памятный адрес областной Думы.