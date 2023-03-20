На территории ФГУП «Атомфлот» пройдут учения сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийКлючевые изменения на рынке труда России и вызовы для работодателей в 2023 году
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.03.23 19:30

В Мурманской областной Думе открыли выставку картин

Работы принадлежат заслуженному художнику России Виталию Бубенцову. Виталий Бубенцов – один из ведущих художников нашего края, заслуженный художник России. Он продолжает радовать поклонников своим творчеством. В этот раз свою персональную выставку он представил в стенах Мурманской областной Думы.

Виталий Бубенцов, заслуженный художник России: «Здесь разные точки нашего севера. Есть работы, которые на берегу Баренцева моря сделаны, на Терском берегу, в Хибинах сделаны работы. Как я говорю: художественная летопись нашего края, а я стараюсь передать её».

Парламентарии сами стали инициаторами экспозиции, так как среди депутатов немало поклонников творчества Бубенцова, который немало поездил по области. На картинах автора каждый увидит что-то родное - будь то городские пейзажи или природа крайнего севера.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Я это воспринимаю с радостью. И увидеть нашу природу, хотя она различной поры года показана на этих картинах. Конечно, это здорово, когда так можно воочию увидеть творчество нашего уважаемого художника».

Работы художника всегда отображают не просто реальную красоту нашего севера. Через них можно будто почувствовать настроение.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «Он отличается своими работами, огромной любовью к нашему Кольскому северу. В его работах мы видим пейзажи Кольской земли, наши северные города. Особо ему удаётся хорошая галерея мурманчан – жителей Мурманской области, которые внесли вклад в экономическое и культурное развитие области».

Участие в открытии выставки приняли не только депутаты. Посмотреть на работы автора пришли почётные граждане Мурманска и студенты самого художника.

Виталию Бубенцову вручили памятный знак «100 лет городу-герою Мурманску», а также памятный адрес областной Думы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ключевые изменения на рынке труда России и вызовы для работодателей в 2023 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)На развитие экономики и социальной сферы Мурманской области в 2022 году было направлено более 256 млрд рублей инвестиций в основной капитал-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 91 копейку, доллар укрепился почти на 64 копейки-PRO Энергетику (18+)Более 100 тысяч тонн топлива удалось сэкономить благодаря техническому перевооружению котельной Шонгуя-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Охотничьи инспекторы имеют право на осмотр, досмотр, опрос, истребование документов
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика