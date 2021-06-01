В Мурманской областной Думе открыли выставку картин «Жизнь в искусстве»В Мурманской областной Думе открыли выставку картин «Жизнь в искусстве»

Творчество воспитанников Мурмашинской школы искусств теперь смогут оценить все депутаты. А в день торжественного открытия экспозиции создателей работ пригласили на экскурсию по парламенту.

В стенах областной Думы нередко можно увидеть работы различных заполярных художников. Однако такая выставка проводится впервые. Ученики Мурмашинской школы искусств представили свои картины на обзор депутатам.

Ольга Чемкаева, директор Мурмашинской школы искусств: «Здесь представлена только живопись, но мы делаем ещё скульптуру, рисунок. У нас много декоративно-прикладного творчества, батики, витражи. Это только небольшая часть нашей работы. У нас художественное отделение довольно молодое, оно существует с 2005 года. Так что ему только 15 лет».

В торжественном открытии приняли участие и сами парламентарии.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Я считаю, что дети, которые начинают рисовать, это дар, заложенный у них с рождения. И каждый ребёнок, который хочет показать своё творчество и оно неординарное, это раз. А второе, оно отличается от творчества взрослых, потому что дети больше любят природу рисовать».

Авторы работ также пришли в Думу. Для них организовали экскурсию по зданию законодательного собрания области. Тема творчества близка многим народным избранникам, без обсуждения сферы искусства с гостями не

На выставке есть работы, выполненные в разных стилях. Например, Леонид Хомутинников любит рисовать гуашью. На экспозиции он представил картину, на которой изображено рыболовецкое судно, его мальчик однажды увидел в Териберке.

Сейчас в Мурмашинской школе искусств обучаются более 160 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Они занимаются в двух отделениях: музыкальном и художественном. Искусство живописи дети познают у квалифицированных педагогов.

Выставка работ воспитанников Мурмашинской школы искусств в областной Думе будет работать месяц. Это мероприятие стало одним из подготовительных к большому юбилею – 50-летию учреждения.