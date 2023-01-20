В Мурманской областной Думе отметили детей, помогавших установить летом 2022 года мемориал воинам Заполярья

Волонтёрами выступали дети из Мурманского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ровесник».

Летом прошлого года на территории Карелии у Лоухов открыли памятник Воинам Полярной стрелковой дивизии. Именно это формирование, состоящее из добровольцев, смогло остановить фашистских захватчиков, которые пытались прорваться в столицу Заполярья в сентябре 1941 года. Позже Полярная дивизия совершила релокацию в Карелию и там вела бои, обеспечивая защиту железнодорожного сообщения с Мурманском.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Так получилось, что все эти боевые дела, боевые действия воинов дивизии были не изучены. И не сколько малоизучены, сколько не нашли своего отражения в памятниках, обелисках. В Карелии не все знали, кто там принимал участие в боевых действиях. Поэтому по инициативе Михаила Григорьевича Решеты и Михаила Викторовича Белошеева, депутата Мурманской областной Думы, была организована экспедиция, которая установила памятный знак в месте боёв, где сражались наши мурманчане в составе Полярной дивизии и принимали участие в боевых действиях. Они проявили героизм, силу воли и духа – все лучшие качества, которые присущи и мурманчанам и нашим русским воинам».

В помощи по благоустройству территории и в подготовке площадки для установки мемориального сооружения участвовали и воспитанники Мурманского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ровесник». Ребята неделю жили в лесу в палатках, общались, помогали, учились.

Данил Гнетнев, участник экспедиции: «У меня прабабушка воевала на Карельском фронте. Мне было очень интересно съездить и узнать, что, как, в каких условиях, в какой местности могла воевать моя бабушка. Я горд, что смог съездить в такое место и внести вклад в историю».

Кроме этого, воспитанники «Ровесника» провели три «Исторических гостиных» в местных школах и библиотеке, рассказав слушателям про подвиги воинов Полярной дивизии.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «Как педагог отмечу, что благодарен центру «Ровесник» за то, что они поддержали нашу инициативу. Именно воспитанники этого центра десять дней находились в пересеченной местности, в лесу, когда создавали необходимые условия для открытия этого мемориала».

В Мурманской областной Думе ребят поблагодарили и наградили за активную гражданскую позицию и неравнодушие к памяти о защитниках Отечества.