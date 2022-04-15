В Мурманской областной Думе в преддверии заседания, которое намечено на 19 апреля, проходят заседания комитетов. В этот раз под председательством Владимира Мищенко депутаты обсуждали 13 вопросов, касающихся законодательства, госстроительства и местного самоуправления.

В Мурманской областной Думе планируют сформировать молодёжную палату. Работа по её созданию ведётся планомерно. В этот раз эту тему обсуждали на заседании профильного комитета.

Владимир Мищенко, председатель комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению: «Комитет по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту отработал. Принято постановление Мурманской областной Думы по данному вопросу. Сейчас нарабатывают и готовят кандидатов представительные органы власти. А мы, в свою очередь, комитетом сегодня прорабатываем, будем рассматривать порядок рассмотрения данного вопроса и формирование молодёжной палаты при Мурманской областной Думе, например, внося изменения в регламент».

Парламентарии рассматривали законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи в Мурманской области переселенцам, беженцам из Украины, Донецкой и Луганской народных республик и тем, кто подал соответствующие документы на признание таковыми.

Владимир Мищенко, председатель комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению: «Естественно, что они юридически не подготовлены. И им логично будет оказать такую бесплатную помощь. Это мы сегодня прописываем в законе. Это увидел губернатор Мурманской области. Думаю, поддержим однозначно эту норму закона».

Также парламентарии поддержали инициативу об установлении новой награды – звания «Почётный работник средств массовой информации».

Его присвоение станет достойным признанием особых заслуг перед регионом лучших представителей СМИ и будет мотивировать журналистов на добросовестную работу, объективное и талантливое освещение социально значимых событий в жизни Мурманской области.