В Мурманской областной Думе прошло очередное пленарное заседание

В нём приняли участие депутаты, представители органов исполнительной власти региона, прокуратуры, Контрольно-счётной палаты области. Депутаты рассмотрели около двадцати вопросов.

Особое внимание на заседании депутатов Мурманской областной Думы уделили вопросам социальной сферы. Одним из ключевых решений в сфере развития здравоохранения является наставничество для молодых специалистов, получивших медицинское образование и впервые прошедших аккредитацию. Такая мера поможет в период профессионального становления.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Сейчас вносится вопрос в статью 5 закона «Об охране здоровья граждан» о наставничестве. То есть, если молодой специалист прибыл, то к нему прикрепляется наставник для оказания помощи и поддержки».

Кроме того, стало известно, что уже поддержано изменение регионального законодательства в части обязательного требования к выплате ежемесячного пособия многодетным семьям.

Игорь Шипилов, и.о. министра труда и социального развития Мурманской области: «В адрес президента России и губернатора Мурманской области поступали предложения от семей, получающих пособия. Было, если уровень их доходов чуть-чуть повышался, то семья лишалась права на пособие. Законопроектом такая несправедливость устранена. Если среднедушевой доход превышает прожиточный минимум на душу населения не более чем на 10 процентов, семья получает право на выплату в размере 50 процентов от прожиточного минимума на ребёнка».

Депутаты поддержали и предложение губернатора Мурманской области Андрея Чибиса о выдаче жилищных сертификатах на 500 тысяч рублей для тех, кто идёт служить по контракту в подразделения войск беспилотных систем Вооружённых Сил Российской Федерации. После года службы военнослужащий имеет право на получение социальной поддержки. Расходы будут заложены в бюджет 2027 года.

Также депутаты Мурманской областной Думы приняли обращение в федеральный центр с просьбой включить Ковдорский и Терский муниципальные округа в перечень районов проживания коренных малочисленных народов Севера. Это даст право проживающим там саамам на льготный выход на пенсию.

Ирина Просоленко, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Ещё в 2009 году был установлен перечень мест, но по какой-то причине не вошёл в него Терский округ и часть Ковдорского района, где проживают 100 саамов. Мы подготовили обращение в Совет Федерации РФ, чтобы устранить эти пробелы».

В окончательном чтении принят законопроект, вносящий изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях». Теперь для юридических лиц за повторные нарушения по двум статьям минимальный штраф составляет 200 тысяч рублей.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «Закон касается юридических лиц, которые допускают повторное нарушение по двум статьям».

Кроме того, принята инициатива Мурманской областной прокуратуры, ограничивающая нахождение детей до 18 лет на водных объектах общего пользования в период становления и таяния льда без сопровождения родителей или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

