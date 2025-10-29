В Мурманской областной Думе прошло очередное заседание

На нём были подняты насущные темы и озвучены предложения их реализации.

Парламентарии затронули более 20 вопросов различной направленности. Один из них касался внесения в календарь новых памятных дат. Вердикт определялся путём подсчёта голосов.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы установим День судоремонтника, который будут праздновать ежегодно 1 декабря».

Срок нахождения в пунктах временного содержания животных, предоставляющих угрозу для окружающих, планируют увеличить до 17 дней. За это время владелец питомца должен заявить о себе и забрать его домой.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Если этого не произойдёт, то только через 17 дней это животное подлежит умерщвлению».

Ещё один законопроект был посвящён теме бесплатной юридической помощи для многодетных семей. Для них предусмотрено обеспечение сопровождения в судах по определенным вопросам.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Сегодня мы сделали большое дело для многодетных семей и судоремонтников».

Каждый пункт повестки был внимательно изучен участниками заседания, принимался или отправлялся на доработку согласно итогам обсуждения и голосования.