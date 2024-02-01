В Мурманской областной Думе прошло первое в этом году заседание региональных законодателей

25-е юбилейное заседание сегодня состоялось в Мурманской областной Думе.

В начале года депутаты традиционно выстраивают курс на будущее, а 2024 год обещает быть особенно насыщенным политическими событиями. Выборы Президента страны, затем губернатора региона, а в конце года Дума отметит тридцатилетие.

В течение сезона законодатели планируют проводить круглые столы, рабочие встречи, чтобы ближе познакомить избирателей с внутренними процессами законодательного органа.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «За эти тридцать лет принято порядка 3000 законопроектов, которые работают на Мурманскую область, на её развитие, на улучшение благополучия наших граждан. Поэтому будем такую работу проводить, встречаться, чтобы донести до населения, чем фактически занимались депутаты, начиная от первого созыва и заканчивая нынешним созывом».

В этот раз повестка была небольшой, так как на следующем заседании будет принят план законопроектной деятельности на 2024 год. Но работы хватило. Например, был выдвинут проект соглашения между Чеченской Республикой и Мурманской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. В планах взаимодействие между предприятиями, установка новых продовольственных цепочек. И обмен информацией.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Могу точно сказать, что будет интересно нам посмотреть опыт реализации проектов малого бизнеса в сфере туризма. Чеченская Республика активно развивается, как субъект внутреннего туризма, тоже самое мы с гордостью можем сказать про Мурманскую область. Нам есть чем поделиться, им есть чем поделиться».

Важными для депутатов были и поправки, касающиеся дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории региона. Изменения не коснутся общепита.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы наделяем полномочиями правительство региона с тем, чтобы оно могло принять по какому-то муниципальному образованию такое ограничение продажи алкоголя на короткий промежуток времени».

Также на заседание было принято решение о досрочном прекращение полномочий депутата Мурманской областной Думы, а ранее мэра Оленегорска Олега Самарского, который в 2023 году был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ряд других вопросов, которые рассмотрели депутаты, касались внутреннего регламента работы.