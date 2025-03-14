В Мурманской областной Думе прошло внеочередное заседание

Главным на повестке в областной Думе был вопрос о проекте федерального закона «Об ответственном обращении с животными».

Законопроектом предлагается наделить полномочиями законодательные органы регионов страны самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах и принимать иные решения, соотносимые с гарантиями безопасности для граждан.

Это норма, которая предлагает, что животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации не возвращается из приюта на улицы, а по истечении срока содержания умерщвляется гуманным способом.

Андрей Иванов, председатель комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Мурманской областной Думы: «Я из комитета вышел с красным лицом. Мнения разделились. Сейчас голосование в Думе покажет. Позиции разные. У каждого свой жизненный опыт».

Бурные обсуждения перенеслись и на само заседание областной Думы, мнения по данному вопросу оказались максимально полярными.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Это позволит каждому региону гибко и соразмерно реагировать на проблему, принимать в случае необходимости адекватные степени угрозы меры, учитывая все факторы и риски».

С одной стороны - защита людей от нападения бездомных животных, а с другой стороны - защита братьев наших меньших, ведь порой хозяева потерявшихся собак не успевают найти своих питомцев за отведённое время.

Голосование парламентариев, впрочем, расставило все по своим местам: 27 – за, 4 – против.

На самом деле, как пояснили законотворцы, это не принятие закона, а всего лишь поддержка федеральной нормы, а вот как она будет претворяться в нашем регионе, вопрос, всё ещё требующий доработок.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Мы считаем, что он идёт в рамках правового поля … При этом соблюдаются все гуманные нормы».

Также на внеочередном заседании депутаты поддержали сразу два соглашения о сотрудничестве: между Советом Луганской Народной Республикой и Мурманской областной Думой и с Законодательным Собранием Запорожской области. Соглашения помогут выстроить законодательную базу двух новых субъектов России.

Также парламентарии приняли присягу у новых верховных судей Мурманской области и назначили представителей общественности в квалификационную коллегию региона.