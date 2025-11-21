В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике.

Члены комитета обсудили прогноз социально-экономического развития региона на 2026 год и плановый двухлетний период.

Так, общий объём доходов областного бюджета составит более 121 миллиарда рублей. Как отмечают законотворцы бюджет социально ориентирован и направлен на развитие региона.

Ирина Просоленко, депутат Мурманской областной Думы, председатель комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Не нужно забывать, что с первого января у нас вырастет минимальный размер оплаты труда. Если для России в целом он с первого января будет порядка 29 тысяч, то у нас с нашими северными надбавками - это порядка 62 тысяч. Эта дельта – это нагрузка на наш областной бюджет».

Кроме того, с 1 января 2026 года в Мурманской области планируют расширить список льготных категорий налогоплательщиков, в том числе для упрощённой системы налогообложения. К группе льготных граждан присоединились три новые категории: ветераны боевых действий, которым предоставят льготы на развитие бизнеса; малые технологические компании - это поможет им развивать новые технологии и инновации в регионе. Получат поддержку индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые только что зарегистрировались в области. Льгота будет действовать в течение двух лет с момента регистрации, что значительно снизит налоговую нагрузку на начальном этапе бизнеса.

Также по решению губернатора с 1 июля 2026 года все социальные выплаты будут проиндексированы на 4%.