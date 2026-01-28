В Мурманской областной Думе провели День открытых дверей для представителей регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия»

Ребята узнали об истории парламента и погрузились в процесс принятия законов и рабочие будни депутатов.

Вовлечение молодого поколения в процессы законодательной ветви власти формируют у юных северян представление о внутренней политической деятельности региона и вызывают интерес к работе органов власти.

Роман Олешкин, участник программы «Время героев»: «У нас молодёжь очень талантливая, но нет предела для совершенства».

Представителей «Молодой Гвардии» в региональном парламенте всегда принимают с радостью, ведь любую предоставленную возможность узнать что-то новое юные северяне не упускают.

Олеся Пунтус, руководитель Мурманского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия «Единой России»: «Такие встречи имеют большое значение».

Насыщенный диалог включил в себя большой спектр актуальных тем: от работы органов власти в Мурманской области и выбора профессии до причин проведения специальной военной операции.

Светлана Виденеева, руководитель аппарата Мурманской областной Думы: «Для ребят это важно».

Встреча завершилась викториной о работе областной Думы и о региональных законах. Самые активные гости получили памятные подарки.