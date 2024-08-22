В Мурманской областной Думе провели традиционную акцию «Собери ребёнка в школу»

Уже совсем скоро для миллионов детей раздастся их первый школьный звонок. В Мурманской области в первый раз в первый класс отправятся 9 тысяч ребят. Собрать ребёнка в школу - задача не из простых, и хорошо, когда с этим помогают.

Рюкзаки, тетради, карандаши и ручки - список необходимых школьных принадлежностей можно продолжать бесконечно. Для некоторых семей подготовить ребёнка к учебному году становится непосильной задачей. Поэтому по всей стране традиционно проходит акция «Собери ребёнка в школу». Сегодня в Мурманской областной Думе всё необходимое для занятий вручили 11 будущим первоклассникам из приёмных и попавших в трудную жизненную ситуацию семей.

Ирина Матвеева, опекун будущего первоклассника: «Хочу выразить благодарность от лица всех представителей несовершеннолетних за данное мероприятие, за заботу, за внимание к деткам, оставшимся без попечения родителей».

К сборам средств для подарков первоклассникам присоединились неравнодушные граждане региона, органы власти, предприниматели города.

Ирина Просоленко, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Отрадно, что к этой акции из года в год приобщается всё больше людей. И мы хотим поблагодарить наших жителей, которые приходят и приносят от всего сердца товары канцелярские: альбомы, тетрадки, ручки, карандаши. Это всё то, что мы собираем деткам, дарим им для того, чтобы они благополучно обучались в комфортных условиях в нашей школе».

Однако ребята, конечно, не единственные, кому помогут подготовиться к учебному году. Регион сделает подарки с самым необходимым 9,5 тысячи будущих первоклассников не только Мурманской области, но и подшефной территории. Ребятам вручат канцелярские принадлежности, световозвращающие элементы и многое другое.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Уже второй год подряд мы для юных жителей подшефного Приморского района передаём подарки. В этом году 500 ребят начальных классов также получат всё необходимое к новому учебному году. Уверена, что все сюрпризы, которые ожидают ребят, которые они уже начинают получать, сделают учебный процесс замечательным, интересным».

После вручения полезных подарков семьи и будущие школьники смогли пообщаться с депутатами и министром образования и науки Мурманской области. Конечно, глядя на счастливые лица ребят, многие вспомнили и о своем первом Дне знаний.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «В первый год, когда я пришёл в школу с портфелем и всем прочим, директор школы сказала: «Ему ещё семи лет нет». И меня отправили обратно. Я помню, с какими слезами я отправился домой для того, чтобы год ждать и пойти в школу. Пришёл на второй год, я, конечно же, успешно учился, стремился и более подготовленным пришёл».

До первого звонка остаётся всего 10 дней. Совсем скоро ребята отправятся в первый класс, обзаведутся новыми друзьями и узнают много интересного об окружающем мире.

Напоминаем, День знаний в этом году состоится 2 сентября.