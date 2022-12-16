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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.12.22 19:30

В Мурманской областной Думе состоялись Рождественские парламентские встречи

Депутаты и представители духовенства региона обсудили широкий круг вопросов, касающихся, в том числе и тем воспитания молодёжи, нравственности и выбора человека.

Рождественские парламентские встречи в стенах Мурманской областной Думы стали хорошей традицией. Материальные вопросы остаются в зоне ответственности депутатов, они принимают законопроекты и распределяют бюджет. А вот когда наступает время встречи с духовенством, на первом плане — вопросы духовно-нравственные, сегодня как никогда актуальные.

Митрофан, митрополит Мурманский и Мончегорский: «Новое время, в котором мы оказались, новая история, которая формируется на наших глазах, формирует и определяет тему. Наша задача — максимальное осмысление нашего опыта и традиционных ценностей».

Именно на такой открытый, откровенный разговор и были настроены депутаты Мурманской областной Думы.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Самое главное, сохранить историю и культуру нашей России, тогда нас никакие силы не смогут разорвать, разъединить. Главная задача законодателей и церкви — сохранение истории нашей страны».

Большое внимание участники встречи уделили вопросам молодёжи и патриотического воспитания.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Это идеалы служения Отечеству, идеалы патриотизма, естественного продолжения жизни, крепкой семьи, брака, брака - союза мужчины и женщины, многодетности, созидательного труда, вклада России в мировую историю культуры. Этот тот фундамент, на котором мы должны строить своё будущее и строить идеологию. Сейчас этот фундамент стараются разрушить или подточить».

Про агрессивное вмешательство чуждых нам ценностей сказал и митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Митрофан, митрополит Мурманский и Мончегорский: «Церковь противостоит этому своей фундаментальной сущностью, она состоит из традиций. Мы недаром называемся православная или ортодоксальная церковь, это означает, что церковь никогда не поступится тем, что завещали предки».

На укрепление основ и принципов, которые лежат в основе нравственной жизни, должны нацелить свои усилия и церковь, и власть. Вместе с духовенством региона депутаты Мурманской областной Думы также обсудили тему реализации проекта по строительству духовно-спортивного центра в Мурманске, в котором предполагается проводить духовное и физическое воспитание молодёжи и спортсменов.

На встрече подчеркнули особую важность именно комплексного подхода в вопросах обучения и воспитания.

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