В Мурманской областной Думе состоялись традиционные Рождественские парламентские встречи

Мероприятие проходит в пятый раз. Помимо депутатов в зале присутствовали представители духовенства региона.

Большая часть вопросов, которые рассматривает Мурманская областная Дума, касаются жизни материальной. Это и распределение средств бюджета, и решение важных вопросов экономики, безопасности, социальной сферы. Рождественские встречи - ежегодное мероприятие, на котором обсуждают духовную составляющую быта жителей Мурманской области.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Тема, которая сегодня будет на заседании рассматриваться, посвящена исторической памяти нашего народа. Мы должны знать историю своего народа. Как он жил, как завоевывал, как создавалась наша великая страна».

В центре обсуждения - неизвестные страницы жизни великого князя Александра Невского. Об этом написал книгу митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан - один из главных гостей парламентариев сегодня.

Митрофан, митрополит Мурманский и Мончегорский: «Александр Невский выстраивает верный наш взгляд на наше место. Восток и Запад. Ведь тема так называется – «Восток и Запад - Александр Невский». Вот как он выстраивал. Мы помним, как у него получалось удивительно мудро выстраивать отношения в то время с непреодолимой силой Орды. Опираясь на власть хана, он сумел навести порядок в наших княжествах».

В следующем году полководцу и одному из самых видных политических деятелей Руси исполняется 800 лет. Именно он дал направление дальнейшему развитию России, расположенной между востоком и западом. За это, в том числе в 2008 году жители страны назвали Александра Невского самой влиятельной исторической личностью за всю историю государства.

Тарасий, епископ Североморский и Умбский: «Этот пример, конечно, важен для молодёжи. Об этом важно говорить. Важно изучать свою историю, важно вникать вглубь истории. И сегодня есть все возможности для этого. У нас есть для этого и книги, и интернет, и много различных источников, по которым можно изучать свою историю. И это очень важно».

Для политиков и законотворцев знание истории тоже необходимо, уверены депутаты. Анализируя поступки того или иного государственного деятеля, которые он совершал века назад, можно найти решение, которое пригодится и сегодня. Подробнее о Рождественских встречах в Мурманской областной Думе мы расскажем в нашем большом материале в эту субботу в эфире телеканала «Арктик-ТВ».