В Мурманской областной Думе состоялось первое в новом сезоне заседание. Рассмотрели около 30 вопросов

Текущий год для депутатов Мурманской областной Думы был непростым. Пандемия коронавируса требовала от парламентариев быстрой реакции на возникающие экономические и социальные вызовы. Сложной будет и осенняя сессия, считают народные избранники.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «С учётом такой сложной финансовой и экономической ситуации, с учётом пандемии, довольно сложно будет формировать бюджет на 2021, 2022, 2023 годы. Но всё равно бюджет будет социальной направленности, направлен на решение тех задач, которые поставлены Президентом Российской Федерации. И предусмотрим, что будет сейчас индексация социальных выплат, есть другие социальные обязательства, которые брало правительство и Мурманская областная Дума, они будут, конечно, реализовываться и в 2021 году».

Один из законопроектов, который рассмотрели парламентарии - продление действия регионального материнского капитала. Действующая программа должна закончиться 31 декабря 2021 года. Правительство решило продлить её ещё на 5 лет.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Эта мера поддержки при рождении третьего и последующих детей будет действовать до 31 декабря 2026 года. При всех проблемах демографической ситуации, которые есть в регионе, мера поддержки третьих детей даёт самые положительные результаты. Потому что единственная категория детей, которая у нас продолжает увеличиваться - это третьи дети, третьи и последующие. Напомню, что региональный маткапитал в настоящее время проиндексирован с 1 июня и он составляет 130 тысяч рублей».

Также депутаты подняли вопрос об электронных трудовых книжках. Напомним, согласно федеральному законопроекту, работник до конца этого года должен определиться, как теперь будут вести данные о его трудовом стаже: в бумажном или электронном варианте. Первый способ нам привычнее, но второй, считают эксперты, практичней. В случае с бумажной трудовой, работодатель может хитрить с начислением взносов в Пенсионный фонд. С электронной версией так поступать уже не получится.

Александр Макаревич, председатель комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения Мурманской областной Думы: «Трудовая книжка на руках, запись есть, печать стоит, идёт человек оформлять свою страховую пенсию в Пенсионный фонд, а там, что называется, разводят руками. Потому что инспектор, который рассматривает назначение страховой пенсии, говорит: «Извините, а ваша книжка здесь не при чём, потому что работодатель за вас не выплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд».

Ещё один важный вопрос - отмена транспортного налога. Отменить его предлагают не совсем, а лишь для владельцев электромобилей. В будущем, не исключают депутаты, такую меру поощрения могут предложить и для владельцев гибридов.

Также депутаты рассмотрели законопроект о повышении региональной социальной доплаты к пенсии. Увеличится она на 712 рублей. Таким образом, минимальная пенсия составит 15066 рублей.