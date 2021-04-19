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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.04.21 19:30

В Мурманской областной думе состоялось заседание комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ

Большая часть вопросов касалась приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Один из вопросов - изменение порядка проведения оценки регулирующего воздействия. Новые законы всегда влияют на жизнь общества. И оценка регулирующего воздействия - тот инструмент, который, опираясь на открытые источники, демонстрирует происходящие изменения. Благодаря ему, власть может понять, как меры поддержки или законы отразились на деятельности граждан или бизнеса. Проводить эту оценку сейчас планируют через портал «Открытый регион».

Максим Белов, председатель комитета Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и ЖКХ: «Многим рекомендую там зарегистрироваться.  Там проходит много инициатив и проектов, в том числе проводится оценка регулирующего воздействия, запрашивается мнение. Предпринимателям рекомендую быть более включенными в проект рассмотрения нормативно-правовых актов».

 

 

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