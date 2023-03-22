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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.03.23 19:30

В Мурманской областной Думе состоялся пленум Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил РФ и правоохранительных органов

Депутаты и ветераны обсудили ряд вопросов и подвели итоги прошлого года.

Предложение собрать пленум ветеранов в Мурманской областной Думе было одобрено сразу. Представители Всероссийской общественной организации съехались в столицу Заполярья со всей Мурманской области.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Это общественная организация ветеранов войны, труда, правоохранительных органов насчитывает около 10 тысяч человек. Мы же понимаем, что пенсионеров у нас 125-130 тысяч и они со всеми общаются, поэтому они являются проводниками всех наших идей среди своих коллег, которые также находятся на заслуженном отдыхе. Нам крайне важно услышать их мнение».

Одно из обсуждений коснулось вопроса медицинского обслуживания людей пожилого возраста. С докладом выступил заместитель губернатора Мурманской области - министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, который рассказал о региональном проекте «Старшее поколение». Он посвящён оказанию медицинской помощи людям от 60 лет и старше.  Программа реализована в рамках национального проекта «Демография» и программы «На севере жить».

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области - министр здравоохранения Мурманской области: «Это и наши шаттлы, это наша геронтология, кабинеты профилактики проксимальных переломов бедра, которые мы в этом году будем развивать. Вы знаете, что последняя инициатива, что касается компенсации расходов на транспортировку из отдалёнки, тех жителей, которые у нас на профмероприятия прилетают из населённых пунктов, где есть только вертолётное сообщение. Принято постановление правительства, подписано губернатором - подлежат денежной компенсации такие затраты».

На встрече председатель Мурманского областного Совета ветеранов Валерий Пантелеев подвел итоги работы общественной организации за 2022 год и рассказал о планах на этот год. Он, как представитель ветеранов от региона, ездит и в другие города России, чтобы активно развивать организацию на местах.

Валерий Пантелеев, председатель Мурманского областного Совета ветеранов: «Как говорят, Казань, Санкт-Петербург и Москва – это, вроде бы, самодостаточные регионы, богатые и поэтому, несмотря на них, мы постараемся к этому стремиться».

Также в стенах облдумы состоялся семинар для председателей местных отделений Мурманского областного Совета ветеранов.

Помимо этого, общественникам вручили грамоты за активное участие в жизни региона.

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