В Мурманской областной филармонии открылся виртуальный концертный зал

Теперь северные зрители смогут насладиться концертами прямиком из зала Чайковского, который находится Московской филармонии.

Всероссийский виртуальный концертный зал - знаковый проект Министерства культуры Российской Федерации, благодаря которому даже самые удаленные населенные пункты страны смотрят прямые трансляции концертов и являются активными участниками культурной жизни. За три года существования более 100 городов открыли свои виртуальные залы. Теперь пришла очередь столицы Заполярья.

- Сегодня состоялась первая программа Венский блеск», - рассказала Виктория Чачина, директор Мурманской областной филармонии. – Это «Виртуозы Москвы» под управлением Спивакова. Первый канцер будет посвящён Штраусу в исполнении замечательного прославленного коллектива.

Специальное видео-оборудование передаёт реалистичную картинку, на которой видны малейшие детали и даже эмоции на лицах музыкантов. А настроенный по всем канонам звук, создаёт эффект полного погружения в атмосферу зала Чайковского. Первый концерт собрал практически полный зал.

- Мы очень надеемся, что этот проект одобрит наша публика. Это ведь не что-нибудь, а действительно будущее наших театров, - говорит Севелана Борридская, музыковед филармонии. - Я надеюсь, что мы теперь будем смотреть эти концерты вместе со всей страной.

Проект имеет серьёзную социальную направленность: 200 бесплатных абонементов были направлены в соцслужбы, которые распределили их среди подопечных. К тому же стоимость одного посещения всего 100 рублей. Правда, виртуальные концерты пока будут показывать всего лишь раз в месяц. Следующее такое представление состоится 28 ноября.