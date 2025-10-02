В Мурманской областной филармонии отметили Международный день музыки

В профессиональный праздник музыканты в обновленном составе сыграли нетленные произведения Баха и Вивальди.

Международный день музыки, который традиционно отмечают 1 октября, был учреждён по инициативе Дмитрия Шостаковича. В 1973 году советский композитор предложил сделать этот праздник, чтобы подчеркнуть важную роль музыки в жизни каждого человека. Мурманские артисты об этом не забывают. И в доказательство тому, ансамбль солистов филармонии под управлением концертмейстера Евгения Попова исполнил мировые хиты классического репертуара двух гениев эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди.

Евгений Попов, концертмейстер Мурманского филармонического оркестра: «Просто она настолько торжественная».

Ансамблевое исполнение, как уверяют музыканты, сложнее, чем стандартное выступление с дирижёром. Немаловажную роль играет сплоченность коллектива. К слову, в этом году к нему присоединились несколько музыкантов, один из них виолончелист Илья Досяк. Ранее он выступал на сцене мурманской филармонии, как участник программ с Денисом Мацуевым.

Илья Досяк, виолончелист Мурманского филармонического оркестра: «Я приехал, сначала не думал, что мы будем сюда переезжать».

В стенах областной филармонии есть свои традиции празднования Дня музыки. Об этом теперь хорошо известно и новичкам и тем, кто давно стал частью коллектива.

Екатерина Усатенко, солистка Мурманского филармонического оркестра: «Мы отмечаем праздник со студентами, с коллегами, с музыкантами общаемся, играем, музицируем».

В праздничной программе Екатерина Усатенко исполнила соло на флейте, на которой она играет с 6 лет. Этот инструмент занимает особое место в творчестве Баха в контексте камерной музыки. В руках виртуоза он добавляет выразительности центральным элементам произведений.

Во втором отделении концерта прозвучали произведения Вивальди, как и полагается, солировала скрипка в исполнении Артура Клочкова.

Артур Клочков, солист Мурманского филармонического оркестра: «Вивальди сделал очень много для скрипичного искусства … Для скрипача это отдельное удовольствие».

Цикл «Времена года» неизменно покоряет сердца слушателей. Сейчас сложно представить, но когда-то эти произведения были забыты. Более века цикл не звучал со сцены. После 1950 года «Времена года» обрели огромную популярность, став главным произведением, ассоциируемым с именем Антонио Вивальди.