Пианист-виртуоз, композитор, народный артист России и руководитель оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» Сергей Жилин вновь ищет таланты по всей стране. С проектом «Лаборатория роста. Джаз-Регион» он побывал и в столице Арктики.

Джаз – это музыка бунтарства, свободы и самовыражения. Наслоенные друг на друга ноты, резкие смены тональности и диссонансные звуки вместе образуют самые запоминающиеся мелодии, способные спровоцировать любого станцевать.

В Мурманской областной филармонии проект «Лаборатория роста. Джаз-Регион» собрал более 30 коллективов молодых и талантливых музыкантов.

Нэлли Болгарцева, участница конкурса «Лаборатория роста. Джаз-Регион»: «Мы очень обрадовали, когда узнали, что мы попали на проект. Мы гордимся собой, что мы уже здесь».

Участниками стали прошедшие предварительный онлайн-отбор школьные, студенческие и профессиональные джазовые коллективы, вокалисты и инструменталисты в пяти номинациях и двух возрастных категориях - от 14 до 18 лет и от 19 до 30 лет.

Выступали с духовыми, струнными, ударными инструментами, сольно, под аккомпанемент, а также большими коллективами.

Неожиданное сочетание джаза с русскими народными инструментами вместе с хором представил состав комбо Мурманского колледжа искусств. Ребята исполнили песню «Неудачное свидание» из фильма «Место встречи изменить нельзя».

Никита Малош, участник конкурса «Лаборатория роста. Джаз-Регион»: «Там не просто поётся мелодия, а там такая интересная, джазовая».

Конкурс «Лаборатория роста. Джаз-Регион» открывает перед участниками возможность не только продемонстрировать своё музыкальное мастерство, но и впечатлить компетентное жюри, состоящее из опытных музыкантов.

Чтобы поддержать юных талантов и помочь им справиться с волнением на сцене со многими исполнителями выступили и их преподаватели.

Гаянэ Гуламбарянц, преподаватель Мурманского колледжа искусств: «Я много предметов веду у ребят, мне не хватало в них свободы … Решили начать с первого, скажем так, главного выступления».

Анна Куделькина, преподаватель Мурманского колледжа искусств: «Когда рядом два педагога, то уже не так страшно».

Конкурс путешествует по стране под руководством пианиста, дирижёра, народного артиста России Сергея Жилина. Мурманских музыкантов джазмен хвалил, давал советы и всегда просил исполнить что-нибудь ещё.

Сергей Жилин, пианист, дирижёр, народный артист России и руководитель оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз»: «Наша задача - по возможности брать то лучшее, что мы в жизни накопили, передавать это другим людям … Видимо, нам чуть-чуть удаётся это делать».

Экспертом, оценивающим выступление музыкантов, также стала Мариам Мерабова. Известная исполнительница, композитор, телеведущая, актриса, а с недавних пор и голос любимых персонажей. Именно она озвучила бабушку Моаны из одноименного мультфильма.

Мариам Мерабова, певица, пианистка, участница шоу «Голос» и «Три аккорда»: «Очень хочется заразить их желанием самим что-то постигать».

Сегодня они играют джаз, а завтра тоже играют джаз. Лучшие исполнители, которые смогли привлечь внимание экспертного жюри своим талантом и артистизмом, выступят вместе с ансамблем «Фонограф-Джаз-квинтет» на гала-концерте в Мурманской областной филармонии. Также для музыкантов-победителей конкурса организуют профессиональную видеосъёмку и звукозапись на студии «Фонограф».