В Мурманской областной филармонии проект «Лаборатория роста. Джаз-Регион» собрал более 30 коллективов молодых и талантливых музыкантов
Джаз – это музыка бунтарства, свободы и самовыражения. Наслоенные друг на друга ноты, резкие смены тональности и диссонансные звуки вместе образуют самые запоминающиеся мелодии, способные спровоцировать любого станцевать.
В Мурманской областной филармонии проект «Лаборатория роста. Джаз-Регион» собрал более 30 коллективов молодых и талантливых музыкантов.
Нэлли Болгарцева, участница конкурса «Лаборатория роста. Джаз-Регион»: «Мы очень обрадовали, когда узнали, что мы попали на проект. Мы гордимся собой, что мы уже здесь».
Участниками стали прошедшие предварительный онлайн-отбор школьные, студенческие и профессиональные джазовые коллективы, вокалисты и инструменталисты в пяти номинациях и двух возрастных категориях - от 14 до 18 лет и от 19 до 30 лет.
Выступали с духовыми, струнными, ударными инструментами, сольно, под аккомпанемент, а также большими коллективами.
Неожиданное сочетание джаза с русскими народными инструментами вместе с хором представил состав комбо Мурманского колледжа искусств. Ребята исполнили песню «Неудачное свидание» из фильма «Место встречи изменить нельзя».
Никита Малош, участник конкурса «Лаборатория роста. Джаз-Регион»: «Там не просто поётся мелодия, а там такая интересная, джазовая».
Конкурс «Лаборатория роста. Джаз-Регион» открывает перед участниками возможность не только продемонстрировать своё музыкальное мастерство, но и впечатлить компетентное жюри, состоящее из опытных музыкантов.
Чтобы поддержать юных талантов и помочь им справиться с волнением на сцене со многими исполнителями выступили и их преподаватели.
Гаянэ Гуламбарянц, преподаватель Мурманского колледжа искусств: «Я много предметов веду у ребят, мне не хватало в них свободы … Решили начать с первого, скажем так, главного выступления».
Анна Куделькина, преподаватель Мурманского колледжа искусств: «Когда рядом два педагога, то уже не так страшно».
Конкурс путешествует по стране под руководством пианиста, дирижёра, народного артиста России Сергея Жилина. Мурманских музыкантов джазмен хвалил, давал советы и всегда просил исполнить что-нибудь ещё.
Сергей Жилин, пианист, дирижёр, народный артист России и руководитель оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз»: «Наша задача - по возможности брать то лучшее, что мы в жизни накопили, передавать это другим людям … Видимо, нам чуть-чуть удаётся это делать».
Экспертом, оценивающим выступление музыкантов, также стала Мариам Мерабова. Известная исполнительница, композитор, телеведущая, актриса, а с недавних пор и голос любимых персонажей. Именно она озвучила бабушку Моаны из одноименного мультфильма.
Мариам Мерабова, певица, пианистка, участница шоу «Голос» и «Три аккорда»: «Очень хочется заразить их желанием самим что-то постигать».
Сегодня они играют джаз, а завтра тоже играют джаз. Лучшие исполнители, которые смогли привлечь внимание экспертного жюри своим талантом и артистизмом, выступят вместе с ансамблем «Фонограф-Джаз-квинтет» на гала-концерте в Мурманской областной филармонии. Также для музыкантов-победителей конкурса организуют профессиональную видеосъёмку и звукозапись на студии «Фонограф».