В Мурманской областной филармонии прошёл творческий конкурс для воспитанников детских домов и детей из малообеспеченных семей «Мост в будущее»

Вокальный конкурс «Мост в будущее» - это новый проект знаменитого пианиста и дирижёра Сергея Жилина, созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Цель инициативы - дать возможность детям из детских домов и интернатов проявить себя и поддержать их на пути развития творческого потенциала.

В столицу Заполярья приехал инициатор проекта и председатель жюри народный артист России Сергей Жилин.

Вокальный конкурс «Мост в будущее» - это новый проект знаменитого пианиста и дирижёра Сергея Жилина, созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Цель инициативы - дать возможность детям из детских домов и интернатов проявить себя и поддержать их на пути развития творческого потенциала.

Сергей Жилин, председатель жюри и руководитель проекта, народный артист РФ: «Конечно, за такой короткий период невозможно чему-то научить и невозможно что-то понять. Но самое главное, можно получить нужную мотивацию для того, чтобы потом продолжать заниматься этим с ещё большим рвением, упорством, стремлением».

Конкурс охватил разные уголки страны: Мурманск, Сыктывкар, Тверь, Рязань, Москву, Санкт-Петербург и другие. Ранее участники уже прошли отборочные этапы.

Тимур Давлетшин, первый заместитель министра культуры Мурманской области: «Изначально в рамках этого проекта проходила большая заявочная кампания, заявки собирались со всех муниципалитетов Мурманской области, и предварительно оценивались компетентным, экспертным жюри. По результатам первого отборочного тура дети, которые прошли заявочную кампанию, были приглашены в областную филармонию для того, чтобы принять участие в очном отборе».

Теперь жюри из Москвы приехало, чтобы оценить финальные номера ребят. Основные критерия: вокальные данные, артистизм и сценическое мастерство.

Елена Проневская, член жюри конкурса «Мост в будущее», хореограф, режиссёр-постановщик, заслуженный работник культуры РФ: «Безусловно дарование, безусловно правильно выбранный репертуар, безусловно ощущение и подача материала. Можно спеть очень ровно, но очень неинтересно, а можно разыграть целую историю. Это вещи очень важны».

От Мурманской области вошли в заключительный этап около 100 участников. На сцене областной филармонии юные таланты исполнили произведения на свободную тему.

Кира Черкасова, участница конкурса «Мост в будущее»: «Нам Юлия Анатольевна рассказала, что нас пригласил сюда московский композитор. Я так была удивлена, что у меня даже улыбка на лице появилась. Как будто солнышко в душе проснулось, захотелось петь и танцевать от радости».

А вот Аркадий Котов из Североморска уже шесть лет играет на барабанах, поэтому жюри он решил продемонстрировать виртуозное исполнение на любимом инструменте.

Аркадий Котов, участник конкурса «Мост в будущее»: «На них не так и сложно играть, надо только учить ноты и много всего. Восемь раз в неделю я тренируюсь, каждый день, иногда по два раза».

После прослушивания ребятам организовали мастер-классы члены жюри.

А победителей конкурса весной ждёт гала-концерт «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением Сергея Жилина, на который съедутся лауреаты и из других городов.