В Мурманской областной филармонии прошло открытие фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений»

Музыкальный фестиваль путешествует по стране и объединяет на сцене разные поколения: от юных исполнителей до всемирно известных музыкантов.

Фестиваль продлится три дня. Перед зрителями выступят мэтры музыкального искусства с новым поколением талантливых музыкантов. Обладатели множества премий, снискавшие славу и на Родине, и за рубежом, а также юные дарования, уже успевшие покорить публику и критиков, исполнят нетленные шедевры мировой классики вместе с камерным оркестром Мурманской областной филармонии.

Денис Мацуев, пианист-виртуоз: «И это открытие для публики».

Открытием не только для публики, но и для международного музыкального конкурса Дениса Мацуева «Симфония Ямала» стала одна из юных скрипачек Стефания Поспехина. Именно там она победила в одной из номинаций и завоевала гран-при. В совсем юные годы, а на днях девушке исполнилось 18 лет, Стефанию уже нарекли бриллиантом русской скрипичной школы.

Стефания Поспехина, скрипачка: «Это стимул двигаться дальше … и развиваться дальше».

На мурманской сцене Стефания Поспехина исполнила «Времена года» Антонио Вивальди. В февральский вечер прозвучали произведения «Зима» и «Весна».

Продолжил выступление с оркестром выдающийся виолончелист Александр Рамм. Виртуоз исполнил «Вариации на тему рококо» Чайковского, предъявляющее к солисту высокие художественные и технические требования.

Александр Рамм, виолончелист: «Одно из лучших произведений для виолончели с оркестром, которые способна издавать виолончель».

Александр Рамм когда-то сам был юным открытием, став лауреатом самого престижного Международного музыкальном конкурса им. Чайковского. Сегодня виолончелист удивляет своим искусным владением инструментом как нашу, так и зарубежную публику, продолжает завоевывать профессиональные пьедесталы, а также вдохновляет и помогает подрастающему поколению.

Александр Рамм, виолончелист: «Стараемся, конечно, передать какую-то частичку опыта … Они видят, как мы служим музыке, и я надеюсь, что они продолжат в том же духе».

Ещё одним юным солистом вечера стал Владимир Карякин. Четырнадцатилетний пианист успевший завоевать признание на многих музыкальных конкурсах исполнил одно из своих любимых произведений Фредерика Шопена.

Владимир Карякин, пианист: «Для меня огромная честь выступать здесь».

От шедевров XVIII-XIX века концертная программа перешла к советскому композитору. Оперное произведение «Аве Мария» Владимира Вавилова, которое долгое время приписывали другим людям, исполнила Валентина Феденёва – лауреат множества международных конкурсов вокалистов. В Мурманске оперная певица выступила впервые и зал областной филармонии впечатлил её не меньше, чем северная зима.

Валентина Феденёва, оперная певица сопрано: «Знаете, неожиданно приятный зал … Шикарно можно прозвучать в пианиссимо».

Также постоянная участница концертов Дениса Мацуева исполнила арию сопрано из «Магнификата» Баха и оперу «Свадьба Фигаро» Моцарта.

Завершил музыкальный вечер сам маэстро Денис Мацуев. В этот раз для мурманского зрителя он выбрал более современную музыку: фортепианный концерт Альфреда Шнитке для струнного оркестра. Поток монотонных ритмов произведения сменяется ярким, хоть и драматичным развитием, всё это органично дополняет экспрессия солиста. Одно из любимейших произведений Денис Мацуев исполнял в 30 странах мира и везде оно оставляло неизгладимое впечатление.

Фестиваль ещё задержится в Мурманске. 14 февраля состоится вечер фортепианной музыки с юными лауреатами международных конкурсов.