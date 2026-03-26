В Мурманской областной филармонии провели пленарную сессию расширенной коллегии Министерства культуры региона и концерт ко Дню работника культуры

Одним из ключевых культурных событий прошлого года стало открытие после реконструкции исторического здания областного краеведческого музея, также был создан Центр культурного развития в Мурманске, а в Кировске после реставрации заработал кинотеатр «Большевик» и бывший Дом офицеров в Гаджиеве. А ещё недавно распахнул двери и Центр научно-технологического творчества «Родина».

Анна Головина, заместитель губернатора Мурманской области: «Наш ДК имени Кирова в прошлом году был признан лучшим центром народного творчества РФ. Это тоже для нас огромная гордость».

Именно сочетание традиций и инноваций позволяет культурной сфере на севере оставаться интересной для жителей, создавать проекты, которые находят отклик далеко за пределами региона.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Культура - такая сфера, которая сохраняет традиции, бережно передаёт их подрастающему поколению».

На церемонии награждения лучшим представителям отрасли вручили более 80 наград федерального и регионального уровней. Среди них премии губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства» и премии главы региона «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области».

Юлия Заузольцева, заведующая сектором аналитической работы ДК имени С.М. Кирова: «Культура для меня – это не количество прочитанных книг, прослушанных опер, просмотренных балетов. Это что-то большее. Культура – это мы. Это сам человек и его отношение к себе, к окружающей действительности, его эмоциональное состояние. Это всё культура».

Анастасия Герасенко, член Союза писателей России: «Награда значит для меня очень много. Это чувство радости, некоторого смущения. И для меня, прежде всего, это огромный стимул, чтобы работать дальше, писать. Это даёт ощущение, что книга, которая была создана, - это награда за книгу «В минувшие сутки войны», что книга действительно нужна».

С 2019 года в Мурманской области отремонтировано 130 учреждений культуры, в 108 – улучшена материально-техническая база, создано 33 модельные библиотеки.

Наш регион - один из лидеров в России по развитию кинопроизводства. Важным событием года стала поддержанная Президентом России Владимиром Путиным инициатива по проведению реконструкции и благоустройства территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в Мурманске.