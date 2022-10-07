В Мурманской областной филармонии состоялось торжественное вручение премии «Команда Путина»

Военнослужащие, медицинские работники, журналисты и фермер были удостоены наград.

Премия «Команда Путина» впервые вручается в нашем регионе. 17 кандидатов были удостоены этой награды. Это люди, которые, несмотря на сложности, служат своей профессией во благо людей и страны. Одна из них - фермер Наталия Алексеевна Захарова. В суровых условиях Крайнего севера её хозяйство ежегодно производит и поставляет на продовольственный рынок более 45 тонн мяса.

Наталия Захарова, глава крестьянского фермерского хозяйства: «У нас вид деятельности - мясная промышленность. Крупнорогатый скот, свиньи, куры, утки, козы, бараны. Как в деревне - вся живность есть. Мясо производим молодого бычка. Мясо идёт на реализацию по магазинам. Занимаемся этим уже 20 лет. Заметили, отметили, спасибо большое».

Также премию вручили журналисту газеты «Мурманский вестник» Сергею Юдкову. В апреле этого года он ездил на Донбасс в Донецк. Принял участие в пресс-туре в составе более 100 российских и зарубежных журналистов. Увидел разрушенную Волноваху и то, что происходило под Мариуполем.

Сергей Юдков, журналист газеты «Мурманский вестник»: «Нас провезли через границу на территорию ДНР. Мы не знали точно, где будем. Сотовой связи там не было, абсолютно никакой. По указателям смотрели, куда движемся, видим, что мы едем в Мариуполь. В Мариуполе в то время был просто котёл, такое место ожесточённых боев, и мы, наверное, остановились в километрах десяти и там нас встречали чеченское командование, охрана. Огромное количество было беженцев».

Премия «Команда Путина» инициирована Народным фронтом для людей, которые меняют мир к лучшему. В СЗФО награждение прошло впервые в Мурманске и Санкт-Петербурге.