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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.04.21 19:30

В Мурманской областной клинической больнице чествуют юбиляров

Пандемия затронула все отрасли без исключения. Ковид буквально поставил на «паузу» привычную жизнь северян. Конечно, нелегко пришлось всем, но основной удар взяли на себя медицинские работники, именно они, рискуя своими жизнями и здоровьем, ежедневно спасали людей. Наконец, после долгого перерыва, докторам удалось собраться вместе на традиционной конференции в областной больнице.

Арам Манучаров, заместитель главного врача Мурманской областной клинической больницы: «У нас сегодня проводится впервые конференция, которая раньше проводилась еженедельно по пятницам. А вот после периода пандемии она проводится впервые. Сегодня будем поздравлять 4-х сотрудников, у которых на прошедшей неделе были юбилеи».

С праздником поздравляли ведущих специалистов, среди них кандидат медицинских наук Андрей Панаськов. Врач своими глазами видел, как менялось нейрохирургическое отделение больницы. Сейчас здесь работают с современными приборами и по новым методикам.

Андрей Панаськов, заведующий нейрохирургическим отделением №2: «Я в этой больнице работаю с 1994 года, за это время был совершён большой рывок в той области, в которой я работаю – это в нейрохирургии».

Специалисты такого уровня высоко ценятся в нашей области. Многие пациенты, отмечают внимательность, вежливость, а также грамотный подход врача.

Специалисты Мурманской областной больницы настоятельно советуют северянам вовремя обращаться за медицинской помощью, а также быть предельно осторожными в повседневной жизни.

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