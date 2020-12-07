В Мурманской областной клинической больнице им. Баяндина 12 детей с врожденными пороками сердца получили эндоваскулярное лечение

Операции провёл опытный столичный хирург.

Саша Кожина, пациентка: «Меня скоро выпишут. Домой хочу, я скучаю».

Несмотря на то, что маленькая Саша провела в больничной палате всего несколько дней, она уже поскорее хочет отправиться вместе с мамой домой. А ещё, чтобы пришла тетя в белом халате и убрала установленный в ручке катетер – он мешает девочке играть любимыми куклами. Врачи пообещали, что скоро желания Саши осуществятся.

Анастасия Кожина, мама Саши: «Всё замечательно. Поступили мы третьего числа, а вчера нам уже всё сделали. Всё очень быстро. Ребёнок боялся, но и мама боялась, но всё хорошо. Нас в понедельник уже выпишут».

Через некоторое время Саша и вовсе не вспомнит, что когда-то врачи закрыли в крошечном сердце отверстие, мешающее нормальному её развитию. А всё потому, что сейчас такие сложнейшие операции выполняются малоинвазивным способом - через небольшой разрез в области паха.

Ашот Григорьян, эндоваскулярный хирург, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Клинического госпиталя «Лапино»: «Ранее такие операции часто выполнялись с использованием искусственного кровообращения, когда выполнялась остановка сердца, проводились разрез на грудине, разрез на сердце. Сейчас эти операции занимают буквально 15 минут. Через 15 минут у ребёнка полностью излеченная перегородка, через 3-6 месяцев ребёнок может вернуться к своей полноценной жизни, к своей физической активности».

Вот так быстро опытные хирурги могут избавить детей от врожденного порока сердца – серьезнейшей аномалии, приводящей к нарушению нормального тока крови. Только руками Ашота Григорьяна в Мурманске выполнено уже порядка 70 операций по исправлению этих дефектов. Хирург приезжает в Заполярную столицу уже в шестой раз, чтобы спасать детей от страшной патологии, смертность от которой очень высока.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Актуальность хирургического лечения подтверждается тем, что в структуре смертности врожденные пороки занимают первое место у новорожденных».

Ещё недавно деньги на такие высокотехнологичные операции приходилось собирать неравнодушным людям. Благодаря благотворительным фондам, дети, родившиеся с пороками сердца, имели шанс на помощь. Но ждать, пока наберётся нужная сумма, иногда возможности не было. Счёт буквально шёл на часы. Поэтому с 2019 года детей оперируют за счёт регионального бюджета.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Средства на такие операции из бюджета выделяются регулярно, выделяются в полном объме для того, чтобы покрыть всю возникающую у нас потребность в таких операциях. Сами видите, что, несмотря на пандемию, оказание высокотехнологичной помощи у нас продолжается, мы этот процесс не останавливали».

В этот раз врачи помогли 12 маленьким пациентам. Хирурги не только сохранили детям жизнь, но и повысили её качество, что очень важно в условиях Крайнего Севера.