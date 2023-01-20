В Мурманской областной клинической больнице уделяют особое внимание молодым специалистам

Больницу нельзя представить без врачей и пациентов. Но правильное и комфортное их взаимодействие обеспечивают медсёстры. Всегда на рабочем месте и по первому звонку они приходят на помощь. Их вклад в лечение не менее значимый, чем у многих докторов.

Мария Джиоева, врач-анестезиолог-реаниматолог Отделения анестезиологии-реанимации №2 МОКБ им. П.А. Баяндина: «Каждая сестра - это большая помощь, потому что за всем одновременно уследить невозможно. Сестра обращает внимание на какие-то изменения в состоянии пациента, особенности его поведения. Это очень большая помощь, естественно охватить такой огромный объём работы одному доктору невозможно».

Помогать людям - основная цель медицинского персонала любой категории. Ульяна Иванишина только в прошлом году окончила Мурманский медицинский колледж. Сейчас работает медсестрой в отделении анестезиологии-реанимации областной клинической больницы. Изначально она хотела стать архитектором, но желание быть максимально полезной обществу взяло верх.

Ульяна Иванишина, медицинская сестра Отделения анестезиологии-реанимации №2 МОКБ им. П.А. Баяндина: «Впечатления очень красочные: очень много аппаратуры, очень много того, что я не видела во время обучения в колледже. Но всё познаётся: там посмотрела, тут посмотрела, посмотрела, как кто-то ещё делает. В принципе, всё понятно, интересно помогать и со всем этим работать».

По словам молодого специалиста, большую роль в адаптации на новом месте сыграло наставничество. Коллеги по работе были рядом в трудную минуту и оказывали поддержку.

Марина Костюк, медицинская сестра-анестезист Отделения анестезиологии-реанимации №2 МОКБ им. П.А. Баяндина: «Всегда есть в работе какая-то специфика, нюансы, через которые сама наработала опыт. Что-то передали старшие и хочется поделиться именно, как легче, как проще подойти, как какие-то нюансы не только в работе с аппаратурой, но и с пациентами. У всех разные характеры, надо уметь подходить. Такие маленькие моменты надо передать и подсказать».

Сотрудники отделения не конкурируют между собой. Более опытные сотрудники с трепетом принимают новеньких и стараются максимально поделиться знаниями.

Наталья Рогозная, исполняющая обязанности старшей медицинской сестры Отделения анестезиологии-реанимации №2 МОКБ им. П.А. Баяндина: «Наставничество у нас уже давно сформировано, каким образом. Мы назначаем ответственного человека, который у нас с высшей категорией обязательно, большой стаж имеет работы. Мы прикрепляем его к определенному студенту, который хочет работать в нашем отделении».

Как отмечают работники Мурманской областной клинической больницы, молодёжь после образовательных учреждений с горящими глазами приступает к работе и такой подход очень радует опытных специалистов.