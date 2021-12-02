В Мурманской областной научной библиотеке открылась выставка, посвященная 300-летию прокуратуры

В преддверии 300-летия прокуратуры Мурманская областная научная библиотека совместно с Военной прокуратурой Северного флота организовали выставку. На ней представлены редкие фото, документы, книги, связанные с работой органов прокуратуры в самое разное время.

Чуть более месяца осталось до значимой даты - 300-летия прокуратуры России. В преддверии праздничного события в регионе запустили ряд тематических мероприятий, в том числе просветительских. Выставка «Прокуратура России. История и современность» в Мурманской областной научной библиотеке не стала исключением, её организовали совместно с Военной прокуратурой Северного флота. В торжественном открытии экспозиции приняли участие ветераны и молодые специалисты надзорного органа.

Анна Смирнова, старший помощник прокурора области по правовому обеспечению: «На этой выставке представлены печатные издания, которые посвящены истории современной прокуратуры, прокуратуре Мурманской области. Здесь есть книги, написанные нашими коллегами, прокурорскими сотрудниками, есть статьи из газет».

Здесь представлены материалы о советском периоде развития прокуратуры, а также информация о работе ведомства в военный период, издания по учебным дисциплинам и сборники документов, касающиеся регулирования деятельности органов. Посетители смогут увидеть предметы, которые были безотказными помощниками прокуроров в далёкой бытности.

Светлана Лионевская, специалист Мурманской областной научной библиотеки: «Мы используем Фонд президентской библиотеки, который находится в Санкт-Петербурге, мы покажем архивные материалы, документы именно из библиотеки».

Выставка будет любопытна читателям, учащимся профильных образовательных учреждений и непосредственно сотрудникам органов прокуратуры. Экспозиция в Региональном центре Президентской библиотеки открыта до 20 декабря.