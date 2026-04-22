В Мурманской областной научной библиотеке открыли фотовыставку, посвящённую акции «Диктант Победы»

В этом году исторический тест проведут с учётом празднования 130-летия маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Фотовыставка, посвящённая акции «Диктант Победы» рассказывает о разных годах её проведения. На снимках есть участники и организаторы, эмоции тех, кто пробовал свои силы в акции.

К проведению «Диктанта Победы» в Мурманской области в этом году готовы 303 площадки. Большая часть из них откроется в школах, техникумах и вузах. Впервые в тестировании участвуют спортивные школы, организации малого и среднего бизнеса и даже члены экипажа аварийно-спасательного судна «Сивуч».

Принять участие можно как очно, так и онлайн.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Это крайне важно, потому что девиз у нас должен быть, как и ранее был – «Никто не забыт, ничто не забыто!». Я думаю, что это очень важно, знать историю нашей страны, какой победой досталось нам это мирное небо, в котором мы живём с вами с 9 мая 1945 года».

В тестовые задания включены вопросы о биографии маршала Советского Союза Георгия Жукова, а также о военачальниках, писателях, артистах и фронтовиках. В диктанте также будут вопросы о специальной военной операции.

Тесты переведены на 10 языков и впервые на корейский. Для иностранцев вопросы составлены с учётом участия их стран во Второй мировой войне. Диктант Победы также будут писать в филиале Нахимовского училища, на атомном ледоколе «Арктика», в музее «Долина Славы» и на ракетном крейсере «Пётр Великий».