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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.04.24 19:30

В Мурманской областной научной библиотеке прошёл образовательный семинар для молодёжи «ПРОтуризм».

Рыболовный туризм одно из популярнейших направлений. Но, по словам экспертов, здесь тоже есть немало проблем. А плохая организация отдыха вредит природе и портит впечатление у туристов. Один из способов это решить – запуск региональной Федерации рыболовного спорта.

Про развитие туризма говорят много и везде. В какие места отправиться отдыхать? Из каких стран к нам чаще приезжают? С кем можно ловить северное сияние? Вопросов и тем миллион и все они волнуют не только взрослых, но и молодёжь. Ведь они тоже познают родной край, именно им предстоит в будущем его развивать.

Объяснить, как работает сфера туризма и как в ней можно продвигаться, новому поколению рассказали на тематическом семинаре.

Молодёжь в нашем регионе прогрессивная. Они увлекаются спортом, любят путешествовать, открывать новые направления для своего развития. И сфера туризма очень подходит для таких ребят. В ней можно реализоваться и как путешественник-рассказчик, то есть гид, и как организатор интересных туров, и даже как трэвел-блогер. Нужно только направить молодую волну в правильное русло.

Дарья Галеева, специалист по связям с общественностью Объединения молодёжных центров: «У нас семинар образовательный. Мы даём навык практический. У нас спикеры сегодня суперклассные, высокого уровня. И они смогут потом эти знания применить, в том числе в своих грантовых проектах, в разработках. И остаться в регионе работать на благо нашей области».

Особое место во время семинара о туризме было уделено теме экологии. Сохранение хрупкой северной природы – задача непростая, но выполнимая, если внимательно к этому относиться. Поэтому важно напоминать об этом не только туристам, но и организаторам походов.

Виталий Егоров, куратор проекта «Комфортная городская среда»: «Забираясь даже глубоко-глубоко в тундру на рыбалки, бывает, мы находим какой-то мусор. Просто поражает, как он туда мог попасть. Неужели сложно забрать это все и увезти с собой. Я думаю, несложно взять пакет. Мы так делаем всегда, вывозим весь хлам. Хотелось бы, чтобы ребята учили людей, объясняли, что не нужно так делать. Даже фантик, бумажка портят всю красоту и в итоге появляются помойки».

Рыболовный туризм одно из популярнейших направлений. Но, по словам экспертов, здесь тоже есть немало проблем. А плохая организация отдыха вредит природе и портит впечатление у туристов. Один из способов это решить – запуск региональной Федерации рыболовного спорта. Она совсем скоро появится в Мурманской области, что должно помочь серьёзно относиться к этому виду отдыха и спорта, а также привлекать больше гостей, благодаря проведению на севере соревнований по ловле рыбы.

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