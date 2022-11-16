В Мурманской областной научной библиотеке прошёл семинар, посвящённый аттестации экскурсоводов

Экскурсовод – профессия, имеющая определённый порог вхождения. Даже в совершенстве зная историю того или иного места, гидом стать нельзя. По закону, нужно пройти процедуру аттестации. Для упрощения сдачи экзамена и повышения уровня компетенции специалистов было решено разработать блок дополнительных источников информации, облегчающих подготовку.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Сегодня мы работаем с источниками. Сотрудники научной библиотеки как раз и расскажут, где и как эти источники использовать. Я очень верю в то, что такие встречи позволят более качественно и интересно не только готовиться к аттестации, но и в целом, рассказывать о туризме в Мурманской области».

Библиотека обладает огромным фондом самых разных источников по истории нашего края. Только здесь потенциальный экскурсовод или просто историк-любитель смогут отыскать уникальные кадры из прошлого столицы Заполярья.

Екатерина Тонкопий, заместитель директора по развитию Мурманской областной научной библиотеки: «Есть издания газет 20-х годов прошлого века, которые выходили в Мурманске, которые сохранились только на слайдах. Больше вы нигде их найти не сможете».

Современные библиотеки стремительно расширяют свои функции. Раньше такие учреждения были популярны среди книголюбов или, к примеру, студентов. На сегодняшний день библиотека – это многофункциональный досуговый центр, способный заинтересовать как местных жителей, так и туристов. При этом, будучи точкой притяжения, такие учреждения всё ещё сохраняют свои просветительские функции.