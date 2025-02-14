В Мурманской областной научной библиотеке пройдёт цикл встреч под названием «Среди своих»

Евгений Новиков не первый раз даёт уроки мужества. Мужчину часто приглашают образовательные учреждения Мурманска, чтобы он рассказал ученикам о своём опыте.

Евгений – ветеран боевых действий, он как никто другой знает, что такое специальная военная операция.

Евгений Новиков, представитель Мурманского филиала фонда «Защитники Отечества»: «Хотелось бы поделиться своим боевым опытом, рассказать несколько историй о событиях, произошедших с 2014 года, так как я непосредственно нахожусь с первых дней на фронте. Хочу поделиться теми впечатлениями, которые происходят после ранения, находясь на реабилитации».

Евгений Новиков родился в Донецке, но жизнь привела его в Мурманскую область. Здесь он работал сотрудником следственного отдела МВД, но с начала евромайдана мужчина, не раздумывая, отправился на свою малую родину. Эти события он наблюдал воочию.

Александр Захаров, участник лекции «Беседы о важном»: «Я горжусь такими людьми, потому что они отдают свою жизнь для защиты, для того чтобы мы продолжали жить».

В областной научной библиотеке пройдёт цикл таких встреч под названием «Среди своих», лекторами которых станут герои специальной военной операции.

Ирина Конина, заведующая отделом информационного обслуживания Мурманской областной научной библиотеки: «Сейчас очень часто понятие героя подменяется. Героями не рождаются, героями становятся. А у нас какой герой? Это блогер, это яркий образ. Мы хотим убрать это понятие этого героя. И настоящий мужчина - герой тот, кто прошёл, кто побывал на специальной военной операции».

Такие беседы о важном и встречи с участниками СВО не только формируют образ современных героев, но и раскрывают правду о современной истории России.