В Мурманской областной научной библиотеке состоялась акция «Диктант Победы»

В этом году «Диктант Победы», посвящённый событиям Великой Отечественной войны, пишут в пятый раз. Акция помимо России организована на площадках в 40 странах мира. Специально для неё текст вопросов был переведён на 6 языков.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «Хотелось бы вспомнить слова нашего земляка Николая Владимировича Колычева, который в одном из своих произведений сказал такие слова: «Если в людях память умирает – умирает совесть вслед за ней. Потеряв свою родную память – нам придётся жить во лжи чужой». Эти слова очень хорошо олицетворяют важность «Диктанта Победы».

Вопросов будет 25: 20 – федеральных и 5 - региональных. Составители диктанта к его верстке подошли творчески. Встречаются задания с фрагментами песен, картин и даже плакатов.

Ирина Конина, заведующая отделом информационного обслуживания Мурманской областной научной библиотеки: «В нашей научной библиотеке пишут более 120 человек. Это ребята из Кадетской школы, которых вы видите за моей спиной, это ребята из индустриального колледжа искусств и о жители города Мурманска».

В Мурманской области Диктант можно было написать на 529 площадках, участие в нём, по предварительным данным, приняли 10 тысяч мурманчан.

Состоялась акция и в Городском историко-краеведческом музее Полярного. Перед регистрацией волонтёры повязывали участникам мероприятия георгиевские ленточки. А вот готовились к испытанию все по-разному.

Ольга Улиткина, директор Детской школы искусств, г. Полярный: «Практически вся моя мужская линия: мой сын, муж, папа, дядя, да, и мама, тетя – все военные. У нас очень символичная семья, патриотизм очень развит у нас. Поэтому я считаю, что такие акции важны».

Евгения Друзьяк, депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Трудные вопросы есть, они выходят за рамки школьной программы. Но они стимулируют открыть учебники истории и другие источники, найти ответы, узнать факты из истории нашей страны».

Алёна Волостных, волонтёр, г. Полярный: «Какие-то старые знания остаются, они, конечно, помогают».

Напомним, в 2019 году в акции приняли участие 150 тысяч человек. Сегодня эта цифра составляет более 1 млн 600 тысяч. Цифры говорят сами за себя.