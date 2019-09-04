В Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация книги «Мурманск в огне»

Это издание посвящено страшной исторической дате – 18 июня 1942 года – дню, когда наш город пострадал от налетов бомбардировщиков врага.

«Мурманск в огне» не просто громкое название, это правда того времени. В тот день на город сбросили 12 тысяч фашистских авиабомб. Было уничтожено более 600 домов. Мурманск горел, но не сдавался. Эта книга рассказывает о самом страшном дне в истории заполярной столицы.

Третий автор, журналист Павел Степаненко, собрал воспоминания очевидцев, детские эмоции и потрясения, которые они пережили более 75 лет назад. Ведь, такое не забывается никогда. Вот и Тамара Александровна Кузнецова, чьи рассказы из жизни есть в книге, не смогла забыть тот ужас.

«Мурманск в огне» действительно, уникальная книга. В ней собраны различные подлинные архивные данные, даже документы КГБ и ФБС, которые ранее считались засекреченными. И лишь спустя много лет стало возможным рассказать всю правду об этом трагическом дне.