В Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация книги Юлии Гарам

Автор работает в полиции и писала про то, что хорошо знает: про непростую службу сотрудников уголовного розыска. Книга описывает историю создания сыска в Заполярье, рассматривает об основных исторических вехах и иллюстрирует их реальными историями реальных сотрудников правоохранительных органов.