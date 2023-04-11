В Мурманской областной научной библиотеке состоялся региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»

Ребята из разных муниципалитетов региона читали отрывки из прозаических произведений русской литературы.

Для того, чтобы ребята чувствовали себя уверенно перед выступлением и максимально раскрепостились перед тем, как выйти на сцену, им провели творческий мастер-класс. А помогала в этом специально приглашенный гость из столицы старший преподаватель театрального института имени Бориса Щукина Варвара Иванова. У девушки большой опыт работы с детьми, она в восторге от талантливых северян.

Варвара Иванова, старший преподаватель Театрального института имени Б.В. Щукина: «Я волновалась, что они будут стесняться, что они как-то будут ломаться и т.д. Что мне придётся их как-то побеждать. Нет, совершенно они были чудные, прекрасные, сразу во все включались, ничего не стеснялись. При этом были абсолютно собраны - сразу же слушали меня, добавляли какие-то задачи. Это было очень здорово».

Свой актёрский талант проверяли лучшие чтецы из Мурманской области. Это подростки с пятого по одиннадцатый классы. Перед региональным этапом конкурса участники прошли несколько отборочных этапов. Например, Татьяна Бурова учится в Мурмашинской школе №1. Выступать на сцене для неё - дело обычное и с театральным искусством девушка тоже знакома. В своих силах она уверена.

Татьяна Бурова, участница конкурса: «Оцениваю свои шансы 60 на 40, потому что в себе я уверенна, но конкуренция всё равно большая».

Егор Тумак, участник конкурса: «В этом конкурсе я принимаю участие уже четвёртый год. В этом году я не пропустил этот конкурс, так как он даёт очень много возможностей. Например, я сегодня посетил мастер-класс, он для меня был полезен».

Отличное знание текста, отработанная дикция - это ещё не всё, что требуется от чтецов. Подростки постараются прожить произведения, чтобы передать смысл и эмоции, которые в них вкладывал автор.

Ещё один участник конкурса Даниил Левшун приехал из Североморска. Парень удивлял жюри отрывком из произведения Виктора Драгунского «Шиворот навыворот». Речь в рассказе идёт о том, насколько бы изменился мир, если бы в нём поменялся порядок вещей.

Даниил Левшун, участник конкурса: «Один раз мальчик сидел за обедом и думал, а что было бы, если бы он стал взрослым, а родители были бы, как дети. Он начинает придумывать, как-то накидывать, чтобы он ответил на примитивные вещи, когда родители цепляются или ещё что-то. Например, он говорит маме: «Ты почему это завела моду есть без хлеба, жуй как следует и не раскачивайся на стуле!».

У школьников есть только 4 минуты, чтобы запомниться жюри. В его составе люди творческих профессий, в том числе и преподаватели из Щукинского училища. Лишь трое участников конкурса региона представят Мурманскую область на Всероссийском этапе, который состоится в мае в Международном детском центре «Артек».

Юлия Литвинова, заведующая отделом Региональный центр художественно-эстетического творчества центра «Лапландия»: «Артек» - это федеральный уровень, но это ещё не конец. Он, конечно, называется федеральным этапом, но на нём отбирают группу ребят, которые удостоятся права прочесть свои произведения ещё раз в июне на Красной площади».