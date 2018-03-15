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День за днём с «Арктик-ТВ»15.03.18 19:30

В Мурманской областной научной библиотеке стартовал цикл встреч, посвящённых 150-летию со дня рождения Максима Горького

Большее внимание экскурсоводы уделят поездке русского писателя в столицу Заполярья, которую он совершил в далёком 1929 году.

Максим Горький родился 28 марта 1868 года. Его жизнь пришлась на чрезвычайно сложные и драматические времена – на смену эпох. Русские революции, перемены в государственном строе, становление новой власти и порядков – талантливый  писатель не мог не откликнуться на происходящее. Большинство своих произведений он посвящал  беднякам, много путешествовал и общался с людьми, бывал Горький и в Мурманске.

- Алексей Максимович - один из не многих великих русских писателей, который побывал на Кольском полуострове и оставил свои литературные строки, посвящённые нашему суровому Кольскому  краю, - замечает Елена Михайлова, заведующая отделом краеведенья Мурманской областной научной библиотеки. - Известно, что Горький прибыл в Мурманск 23 июня 1929 года, а уже 25 июня он вынужден был уехать, потому что здоровье не позволяло ему больше здесь оставаться. «Крупные люди, неторопливая мощность и стойкое упрямство работы — это впечатление закрепилось у меня на все дни в Мурманске», - поделился писатель своими воспоминаниями о поездке в очерке «На краю Земли».

В честь 150-тилетия со дня рождения великого русского писателя сотрудники научной библиотеки собрали круглый стол на котором обсудили  биографию и произведения Максима Горького. Также специалисты подготовили выставку сочинений писателя.

На выставке так же представлена уникальная пластинка с записью выступления знаменитого писателя. Послушать аудиозапись всех желающих приглашают 28 марта, в день рождения великого писателя.

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