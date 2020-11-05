В Мурманской областной научной библиотеке завершается масштабный ремонт

За последние пару лет в учреждении обновили все залы и помещения. Сейчас заканчиваются работы на третьем этаже.

Третий этаж областной научной библиотеки всегда был полон читателей, но летом здесь начался серьёзный ремонт. Зал электронных ресурсов и учебный интернет-класс временно перенесли в региональный центр президентской библиотеки, который находится неподалеку - в другом крыле. И начались обновления.

Здесь уже заменили освещение и сделали перепланировку.

Светлана Леоневская, главный библиограф отдела информационного обслуживания Мурманской областной научной библиотеки: «Самое главное, наш большой зал электронных ресурсов теперь разделён. Обратите внимание, сейчас здесь стоит капитальная стена, нашим читателям никто теперь не будет мешать. У них будет очень тихое и уютное место».

Теперь в зале будет не только уютно, но и красиво. Помещение оформили в стиле стим-панк: на потолке красуются «механические пауки» лампы, а стена украшена необычной инсталляцией под названием «паровая машина». Её авторы - молодые сотрудники библиотеки Антон Шуличенко и Иван Назин, а исполнитель – известный мурманский художник Дмитрий Новицкий.

Светлана Леоневская, главный библиограф отдела информационного обслуживания Мурманской областной научной библиотеки: «Конечно же, это будет зал для молодёжи. Здесь будут студенты. Молодые люди, которые не только будут работать с нашими ресурсами, но они могут приходить со своими гаджетами. Восемь компьютеров здесь будет стоять. В центре будет стол, где можно сидеть со своими ноутбуками. А напротив меня будет стоять диванчик, где можно уютно общаться».

Кстати, в большой коридор третьего этажа после ремонта вернётся музей компьютерной техники. Уже скоро гости смогут сами оценить обновленные залы, которые им непременно понравятся, уверены сотрудники библиотеки. На этом завершится масштабное обновление всего учреждения.