В Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих планирует провести краеведческий диктант

Проверить знания по культуре родной страны и своего региона в этом году решили и читатели Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. В этнографическом диктанте библиотека принимает участие уже второй раз, но впервые – на собственной площадке.

Перед началом «Большого этнографического диктанта» в Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих спокойно и тихо. Участников немного, но каждый настраивается серьёзно. 30 вопросов определят знания в области культуры и истории не только своего края, но и всей страны. А разминкой перед серьёзным испытанием стала небольшая краеведческая викторина, которую провели для участников организаторы диктанта.

- Наша площадка условно разбита на две зоны. Это связано с тем, что у нас есть слепые читатели и есть слабовидящие читатели. В этой зоне у нас будут слепые читатели и волонтеры, - поясняет Ольга Подъельная, главный библиограф Мурманской государственной областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. - Это связано с тем, что мероприятие хоть и называется диктантом, но он проходит в тестовом режиме, в некоторых вопросах присутствует перекрестное соответствие ответов.

В роли волонтеров выступают студенты Мурманского педагогического колледжа. Для них возможность помочь слепому человеку в прохождении диктанта – это событие важное и нужное.

Главная цель диктанта для библиотеки – побудить читателей к поиску литературы и знаний по обычаям нашей страны. А вот одна из участниц Марина Единюк ставит своей задачей – улучшить свой прошлогодний результат. Тогда она набрала 82 балла из 100.

- Мне интересно проверить свои знания, говорит Марина Единюк, участница этнографического диктанта. – Для меня это выброс адреналина, так как это как бы экзамен у детей. И решила попробовать, на что способна.

Результаты большого этнографического диктанта будут известны 12 декабря. Но спокойно ждать их в библиотеке не собираются. Читателям нравится специфика диктантов, поэтому было решено провести свой краеведческий диктант. Подготовка к нему начнётся уже на следующей неделе.