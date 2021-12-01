В Мурманской областной станции переливания крови прошла благотворительная акция, приуроченная ко Дню волонтёра

Донорство крови — один из самых важных и доступных многим вид благотворительности. Согласно статистике, каждый третий житель Земли хотя бы один раз нуждался в переливании. Всего 450 миллилитров, а именно столько крови отдаёт донор за одну процедуру, могут спасти три жизни. Об этом не понаслышке знает Ольга Склярова, которая и организовала благотворительную акцию «Волонтёры-доноры».

Ольга Склярова, заместитель председателя Мурманской общественной организации доноров «Капля жизни»: «Основная деятельность нашей организации направлена на привлечение молодых людей в донорство, поэтому такие акции мы проводим довольно часто, собираем либо отдельные учреждения, либо какие-то организации».

В Мурманской областной станции переливания крови волонтёров встречают радушные сотрудники, просторные кабинеты, комфортные кресла и, конечно, сладкий чай с баранками. Многие люди хотят сдать кровь, но боятся самого процесса или возможных осложнений. На самом же деле, если вы правильно подготовитесь, то не будете чувствовать усталость и упадок сил.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт», депутат Мурманской областной Думы: «Светло, приветливо. Нас напоили перед процедурой чаем с баранками, поэтому мы ещё с хорошим настроением прибыли сюда для сдачи крови».

Заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора приходит сдавать кровь уже не в первый раз.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Отношение к волонтёрам и волонтёрству в период пандемии сильно изменилось. Этот вид деятельности сильно востребован, люди помогают друг другу. Я тоже привык помогать другим людями. Это ещё один способ как помочь другим людям».

С искренним желанием участвует в акции и молодое поколение, среди которого Дарина Павличук. Девушка надеется, что её кровь сможет принести пользу и с трепетом ждёт заветного сообщения на телефон.

Дарина Павличук, волонтёр: «Всем советую ходить сдавать, потому что нужно помогать людям. Приятное ощущение того, что ты сидишь, и приходит смс: «Вашу кровь перелили». Понимаешь, что сделал хорошее дело».

Наибольшую востребованность донорская кровь получила во время пандемии, кстати, желающих сдавать её не убавилось, отмечают специалисты, но коронавирус внёс свои ограничения.

Алексей Мухин, заместитель главного врача по организационно-методической работе ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови»: «После вакцинации должно пройти 30 суток, это будет временный медотвод от донорства. Если вы прививаетесь двухкомпонентной вакциной, то вы сможете сдать кровь только через 30 суток, если вы прививались «Лайт», то через 30 суток после вакцинации, если переболели – также через 30 суток».

Лозунг Всемирного дня донора в этом году – «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь». Врачи отмечают, что потребность в любой группе крови есть всегда и призывают не быть равнодушными, ведь помогая другим, мы помогаем себе.