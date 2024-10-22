В Мурманской областной станции скорой медицинской помощи пополнение в автопарке

Сразу три новыми автомобиля категории В получили врачи.

Автотранспорт скорой медицинской помощи – это очень важный механизм в работе системы здравоохранения. Порой, в особых случаях именно автомобиль становится не только средством транспортировки пациентов, но и местом для реанимации или даже операции. Поэтому их регулярное обновление и замена так важны.

Наталья Черкасова, главный врач Мурманской областной станции скорой медицинской помощи: «Очередное обновление автопарка машин скорой помощи очень важно для нашей станции, поскольку учреждение оказывает скорую медицинскую помощь на всей территории Мурманской области. И важно сказать, что эргономика внутреннего салона комфортна и удобна не только для сотрудников выездных бригад, поскольку они оказывают медицинскую помощь при ургентных состояниях, порой, в экстремальных ситуациях, но и также для наших пациентов. Особенно это важно при медицинской эвакуации в различные лечебные учреждения Мурманской области».

Обновлять автопарк скорой медицинской помощи нужно регулярно. Ведь одна такая машина может служить не более пяти лет.

Виктория Эрисе, заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «С 2019 года автопарк пополнен более 160 автомобилями, это 70 процентов от всего автопарка скорой медицинской помощи».

В этот раз на службу Мурманской областной станции скорой медицинской помощи поступили три новых автомобиля категории В - это современные фургоны на базе «ГАЗели». Оборудование таких машин позволяет оказывать медицинскую помощь пациенту до доставки в больницу.