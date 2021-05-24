В Мурманской облдуме одобрили принятие законопроекта «О молодёжной политике»

Депутаты региональной облдумы одобрили принятие законопроекта «О молодёжной политике в Мурманской области».

Парламентарии отметили, что реализация плана будет способствовать духовному, интеллектуальному и социальному развитию молодежи. В конце мая будет создана рабочая группа из молодых людей и представителей общественности, которая займется наполнением нормативного акта.

Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту: «В декабре прошлого года законопроект был принят на федеральном уровне и сейчас этот акт появится у нас, он будет регулировать отношения в сфере молодёжной политики. У нас создан специальный комитет, который занимается молодёжной политикой».