В Мурманской объявлен конкурс проектов для представителей внутреннего и въездного туризма, победители которого получат субсидию

Конкурс проводится по трём номинациям: инфраструктурные проекты - гостинцы турбазы, объекты придорожной инфраструктуры; приобретение оборудования для организации социального туризма - детского, молодёжного, туризма для пожилых людей и инвалидов, а также туров «выходного дня»; событийные мероприятия, которые позволят популяризировать народные традиции и промыслы, а также развивать в нашем регионе гастрономический и этнокультурный туризм.

Важным условием для получения финансовой поддержки из областного бюджета является отсутствие налоговой задолженности. Заявки принимаются с 17 апреля по 18 мая в комитете по туризму. Приём документов осуществляется также дистанционным способом.

Напомним, что именно эта отрасль в Мурманской области фигурирует среди наиболее пострадавших от пандемии. Произошло массовое обнуление путевок в Арктические регионы со стороны российских и иностранных туристов вплоть до конца года.