В мурманской поликлинике №2 появились новые современные рентген-аппараты

Они поступили в рамках модернизации первичного звена системы здравоохранения. Оборудование уже работает и проводит обследования пациентов.

Новые рентген-аппараты отечественного производства. На них можно выполнять не только рентгенографию, но также рентгеноскопию и линейную томографию. Цифровые снимки высокого качества моментально оказываются в центральном архиве изображений и становятся доступны лечащему врачу. Таким образом, хождение по кабинетам, поиски и потери снимков – остались в прошлом.

Карина Рубан, заведующая отделением лучевой диагностики городской поликлиники №2: «С новой техникой нам работать намного комфортней и эффективней. Чёрно-белая плёнка, которая у нас была – она была аналоговая и допускала погрешности при проявлении, так как этот процесс зависел от фотохимических условий обработки плёнки».

Лучевая нагрузка у аппаратов, поступивших в поликлинику №2 Мурманска, снижена, а пропускная способность пациентов в кабинетах - увеличена. Всего в учреждении два таких устройства - одно установлено на проспекте Кольском, а второе на улице Морской. Также там скоро появится и новый флюорограф.

Сергей Клемешов, начальник отдела ресурсного обеспечения и госзакупок министерства здравоохранения Мурманской области: «У нас поступили такие же два рентген-аппарата в поликлинику №1 Мурманска. Они на завершающем этапе монтажа и ввода в эксплуатацию. Всего по Мурманской области в 2021 году мы получили оборудование на сумму более 340 млн рублей. 99 единиц оборудования мы должны получить, 83 единицы уже поставлены».

Тестовый режим работы новых рентген-аппаратов уже завершеё и теперь техника функционирует в полную силу. Такие перемены стали возможны благодаря программе модернизации первичного звена системы здравоохранения.